El uruguayo que fue delivery, perdió dos años de liceo por ataques de pánico y consiguió un papel en "Coppola 2"

Soñaba con ser músico y fue precisamente durante el ensayo de una banda que no prosperó cuando Coty del Sol, expareja del baterista y actriz, le dijo: “Vos tenés que estudiar teatro en el Instituto de Actuación de Montevideo (IAM)”. Andrés “Rulo” Marsicano no tenía idea de la existencia de esa escuela y jamás se había imaginado como actor. Hoy está convencido de que fue la mejor decisión que tomó. Aquel adolescente que sufrió ataques de pánico y perdió dos años de liceo porque no podía salir de su casa descubrió que, en el escenario, todos los “no” de su vida podían ser un sí. Su interpretación de Oscar Ruggeri en Coppola 2 (Disney+) marcó un quiebre en su carrera, y es la excusa para descubrir su historia.

Durante años hizo castings para la productora Cimarrón sin demasiada suerte. Había avanzado en las audiciones de La sociedad de la nieve, pero finalmente no quedó. Sin embargo, aquel traspié terminó convirtiéndose en algo positivo: le permitió terminar la carrera y luego integrar la Comedia Nacional como becario.

Las primeras oportunidades llegaron con papeles menores. Quedó para Barrabrava 2 (Prime Video), aunque la experiencia le dejó un sabor amargo. “Eran seis días de rodaje manejando un patrullero y tenía una escena que cerraba la temporada, con Gastón Pauls y Matías Mayer, pero por falta de tiempo no se filmó. Fue un comienzo a los ponchazos”, se sincera.

Luego vino una participación breve en Amor animal (Prime Video) y pasó por otras audiciones sin éxito, hasta que llegó una oportunidad tan esperada como desafiante: interpretar a Oscar Ruggeri en la segunda temporada de Coppola, el representante, la serie protagonizada por Juan Minujín, que durante semanas lideró el ranking de Disney+ en Uruguay y hoy se mantiene en el segundo lugar.

Marsicano se caracteriza por ser meticuloso y obsesivo cada vez que encara un proyecto. Siempre se prepara para los castings, pero esta vez fue más allá. “Lo quería hacer a como diera lugar porque es un personaje riquísimo”, dice a Sábado Show sobre el exfutbolista argentino, panelista de F90 (ESPN), famoso por sus memorables anécdotas y su estilo espontáneo.

Le pidió ayuda a un amigo director y lo prepararon juntos durante 48 horas “a morir”. El día del casting decidió entrar directamente en personaje para sortear la vergüenza. Del otro lado estaba la actriz Luche Bolten, que conoce a Marsicano y le siguió el apunte. La prueba salió bien y quedó elegido.

Tenía 28 días antes de empezar a grabar. Lo primero que leyó al recibir el guion fue: “Ruggeri sin remera”. Se miró al espejo y advirtió que estaba lejos de tener físico de futbolista. “Llamé a unos amigos que tienen un gimnasio y me armaron un plan de entrenamiento”, relata.

Bajó siete kilos en menos de un mes. Entrenaba dos veces al día, seis días a la semana; caminaba entre 12 y 20 kilómetros, salía a correr, hacía fierros y también piscina. En paralelo, se obsesionó con conocer al detalle al exfutbolista: miraba todo el material disponible en YouTube y lo seguía en ESPN.

“Entrenaba, salía a correr, caminaba y comía escuchando a Ruggeri. Estaba completamente consumido, al punto de que hablaba como él con mis amigos”, comenta entre risas.

Rulo Marsicano caracterizado como Oscar Ruggeri en "Coppola 2"

¿Quién es Rulo Marsicano, el actor que hace a Ruggieri en Coppola 2?

Rulo Marsicano tiene 29 años y soñaba con ser músico. Quería tocar la batería, pero hacía demasiado ruido y en su casa encontraron una alternativa: le regalaron una guitarra cuando tenía nueve años. “Traté de aprender y no había caso”, cuenta.

Dejó los instrumentos hasta los 13 años, cuando formó la banda Los Garzos, con la que hacía temas de Nirvana, y retomó la batería. Ensayaba en una caja de zapatos y buscaba acordes en Internet. Así empezó a tocar canciones sencillas.

A los 16 años empezó a componer. La música se convirtió en su salvavidas durante la adolescencia, mientras atravesaba fuertes crisis de ansiedad y ataques de pánico.

“No podía salir de mi casa y perdí dos años de liceo por ese motivo. Ahí la música se hizo muy fuerte. Empecé a componer para expresarme. Escribía canciones tristes, pero me hacían feliz porque sentía que había un lugar donde podía depositar lo que sentía”, se sincera.

Fueron tiempos difíciles y encontró en las canciones una forma de desahogarse y salir a flote. Terminó el liceo a duras penas y su padre no le dio muchas opciones: “Estudiás o trabajás”, le dijo.

Marsicano no quería saber nada con los libros y eligió trabajar. Fue delivery y pasó por una carnicería, una carpintería y la construcción. También pintó casas, fue mozo y arregló calderas de calefacción. Ninguno de esos empleos lo entusiasmaba. Se aburría rápido y cambiaba de trabajo.

La actuación llegó de forma inesperada y terminó siendo una cura para todas esas inquietudes. “Vivís muchas vidas en una y es de lo que más me gusta de actuar”, reflexiona.

Fue Coty del Sol quien, durante un ensayo de la banda Sin vuelta atrás, le sugirió que estudiara teatro y le habló del IAM. Marsicano nunca había pisado una sala teatral y tampoco tenía idea de que se podía estudiar actuación.

Se anotó a los 23 años, sin demasiadas expectativas y casi para matar el tiempo. Cansado de la vida que llevaba, había comprado un pasaje para irse a trabajar a Australia con unos amigos. “Tenía seis meses muertos, vi que estaban abiertas las inscripciones y me anoté para probar”, relata.

Descubrió un mundo nuevo y una vocación. Empezó a sentirse orgulloso de lo que hacía y decidió quedarse. “Perdí el pasaje y no me importó nada. Le encontré el gusto a estudiar, leer y aprender y me obsesioné con el conocimiento”, expresa.

Mojones. Egresó en 2022 y fue seleccionado como becario de la Comedia Nacional. Durante 2023 participó en tres producciones -Macondo, Edipo Rey y Frankenstein- y fue la primera vez que pudo vivir del arte.

“Fue un año más de formación porque trabajé en las mejores condiciones, con gente que tiene mucho oficio. Agarré la dirección de Gabriel Calderón y es un mago”, señala.

Disfruta de los desafíos que lo ponen en jaque y el papel de Ruggeri en Coppola 2 fue uno de ellos. Su objetivo inicial era captar su peculiar forma de hablar y luego se enfocó en entender cómo se para en la vida. “Es el dueño del mundo y así lo tienen. Ganó todo. Es histriónico y cómico. Dice cosas incorrectas y no le importa”, describe sobre Ruggeri.

También advirtió las similitudes entre el exfutbolista y Coppola y decidió abordar el personaje desde ese lugar. “En un mundo donde todos iban a respetar a Coppola, porque es su serie, Ruggeri es Ruggeri”, comenta. A Juan Minujín le encantó su propuesta y entre los dos se generó una dinámica muy interesante.

Rulo Marsicano, Juan Minujín y Manuel Botana, el uruguayo que interpretó a Gareca en "Coppola 2".

Marsicano destaca la generosidad y el liderazgo de Minujín. Recuerda que el primer día de rodaje le tocó hacer una arenga que finalmente no quedó en la serie, pero que fue clave para ganarse al protagonista.

“Él estaba del otro lado de la cámara y se le desarmó la cara. Me puse nervioso porque me di cuenta de que le gustaba lo que yo hacía. Cuando gritaron corte necesité ir a fumar un cigarro. Me vino a buscar y me felicitó. Me preguntaba: ‘¿Cómo hiciste para prepararlo? Te sale igual’. Me dijo: ‘Es precioso trabajar con actores así’”, recuerda, aún sin poder creerlo.

Marsicano le respondió que para él era un honor compartir un proyecto con él. A partir de ese día, Minujín empezó a sumarlo en escenas en las que no estaba previsto que participara.

El último día le agradeció todos los centros que le había tirado y se sacaron una foto con el celular de Minujín. “Consiguió mi número y me la mandó. ‘Un placer trabajar contigo’, me escribió. No lo podía creer”, dice.

Marsicano le devolvió la gentileza y, después del estreno de la serie, le escribió para felicitarlo. “Me respondió al toque que lo teníamos que festejar. Es un tipo súper cercano y no creo que a mí me haya tocado la varita mágica. Creo que él es así y es un gran ejemplo para los que venimos”, elogia.

Desde el estreno, recibió numerosas felicitaciones por su trabajo. “Unos amigos quedaron enojados porque tendría que haber aparecido más, pero son las reglas del juego: era un personaje de un solo capítulo. Estoy súper feliz”, señala.

El asado que le prometió Ruggeri y el unipersonal

Entre las cosas más lindas que le sucedieron a partir de la serie está el intercambio con Stephan Ruggeri, influencer e hijo de Oscar, que terminó con una invitación.

Todo comenzó con un ping pong que Stephan publicó en colaboración con Disney+ sobre la serie. Marsicano comentó el posteo, les contó que era el Ruggeri de la ficción y que había sido un placer interpretarlo. Después le escribió por privado y Stephan le respondió.

“Hablamos un rato y fue muy divertido. Aproveché para hacerle una imitación del padre y se reía. Quedamos en comer un asado. Para mí sería maravilloso. Tengo lista de espera de amigos que quieren sumarse”, dice entre carcajadas.

La alegría es aún mayor porque, según cuenta, durante el rodaje los derechos todavía no estaban resueltos y no sabía si sus escenas iban a salir o no.

Lo que más ansía es que el teléfono le explote con nuevas propuestas a partir de este personaje. Si bien eso todavía no sucedió, está tranquilo y contento con su presente. “Tengo amigos que han hecho series y películas para plataformas y me ayudaron a manejar las expectativas, porque nunca sabés”, dice.

No se conforma, aunque reconoce que es un afortunado: tiene trabajo y está ensayando Vanya, una versión unipersonal de Tío Vania, de Chéjov, dirigida por Anthony Fletcher, en la que encarnará a ocho personajes de distintas edades y estratos sociales.

Después de la serie, aprovechó que tenía algo de dinero y se fue unos meses a Holanda. Allí trabajó de mozo y en la construcción, y se encontró con esta adaptación de Simon Stephens que le voló la cabeza.

Al volver, se lo comentó a Fletcher, quien le contó que Stephens era amigo suyo. Viajó a Londres y consiguió los derechos para hacerla. El plan es estrenar en febrero de 2027.

“Es un desafío enorme para cualquier actor. Quería hacer una obra que me cueste y con gente que me enseñe. Es mucho disfrute, aprendizaje, darse la cabeza contra la pared, rearmarse y seguir”, cierra ilusionado.