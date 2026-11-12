La pregunta de Pablo Fabregat a Luis Suárez en una noche histórica: “¿Estás normal o tenés un problema?”

La AUF recordó en sus redes sociales la histórica actuación de Luis Suárez el 11 de noviembre de 2011, cuando marcó los cuatro tantos del triunfo de Uruguay por 4 a 0 ante Chile. "Servite este archivazo, a 15 años de una noche que seguro recordás", escribió la asociación.

Después del partido, el humorista Pablo Fabregat lo entrevistó y le hizo una pregunta que quedó para el recuerdo. “¿Estás bien? ¿Estás normal o tenés un problema?”, le preguntó, sorprendido por la actuación del delantero.

“Obviamente que uno se siente contento por haber hecho cuatro goles. Y pateando a cualquier lado, y lo hacía”, respondió Suárez, entre risas, al recordar su eficacia frente al arco rival.

El partido se disputó el 11 de noviembre de 2011 en el Estadio Centenario, por la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. Uruguay, dirigido por Óscar Washington Tabárez, venía de conquistar la Copa América de ese año y buscaba afianzarse en el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Con 24 años y en plena etapa en el Liverpool de Inglaterra, Suárez se convirtió en el gran protagonista de la noche. Ante la ausencia de Diego Forlán por lesión, el delantero salteño asumió el protagonismo ofensivo y firmó los cuatro tantos de la goleada celeste.

El primer gol llegó a los 41 minutos, con un remate bajo desde afuera del área que venció al arquero Claudio Bravo. Sobre el cierre del primer tiempo, Suárez volvió a marcar tras imponerse en el área y aprovechar una serie de rebotes. En el complemento completó su póker con un cabezazo a los 67 minutos y un remate cruzado a los 73.

La actuación desató la euforia en las tribunas del Centenario. Cuando Tabárez lo sustituyó a los 77 minutos, Suárez se retiró bajo una ovación del público y recibió también el reconocimiento de sus compañeros. La victoria dejó a Uruguay como líder de las Eliminatorias, con siete puntos tras las primeras tres fechas.

Quince años después, aquella jornada sigue siendo uno de los recuerdos más emblemáticos de la trayectoria del máximo goleador histórico de la selección uruguaya. La coincidencia de la fecha —el 11/11/11— y los cuatro tantos de Suárez hicieron que el partido quedara grabado en la memoria de los hinchas.