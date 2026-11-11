Vuelve al cine "Rocky", el retador que pierde en el ring, pero siempre retiene el título en la cultura popular

Las cinco películas que el 28 de marzo de 1977 llegaron a la ceremonia de los Oscar con aspiraciones de ser la mejor de la noche constituían —según Frank P. Tomasulo en su “Películas y contradicciones culturales”— una “alegoría nacional”, el concepto de Fredric Jameson que “simultáneamente oculta y revela, tanto ante sí misma como ante el resto del mundo, la sensibilidad escindida de la nación”.

Ellas eran: Taxi Driver, de Martin Scorsese, un feroz retrato de la sociedad que dejaba la guerra de Vietnam; Poder que mata, de Sidney Lumet, la del mantra ciudadano “estoy harto y no lo voy a tolerar más”; Esta tierra es mi tierra, de Hal Ashby, sobre el trovador comunista Woody Guthrie; Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, una reconstrucción crítica del caso Watergate; y Rocky, una fábula algo simplista sobre un contendiente blanco y pobre que le disputaba el título mundial de los pesos pesados a un peleador negro y arrogante, con pantaloncillos con la bandera de Estados Unidos.

La pelea la habrá ganado el campeón del mundo pero el Oscar lo ganó Rocky. Y eso sì que es una alegoría del sentimiento estadounidense de ese momento.

La película escrita y protagonizada por Sylvester Stallone (nominado en ambas categorías) tuvo 10 nominaciones y terminó llevándose otros res premios: mejor director, para John G. Avildsen, película y edición.

Es muy buena en conseguir lo que pretende: un cuento de hadas con final feliz que se convirtió en una exitosa franquicia aún vigente.

Hay más evidencias de su permanencia en el imaginario cultural global. Hoy, por ejemplo, a las 21.00, en Movie Montevideo, se exhibe en una versión restaurada en 4K, celebratoria de los 50 años de su estreno. Es una gran oportunidad de verla en pantalla grande.

La próxima semana se estrena, además, Yo soy Rocky, la película de Peter Farrelly que recupera el espíritu y la historia de la perseverancia de Stallone -hasta entonces un sufrido y ocasional secundario que estacionaba autos en un restaurante de Los Ángeles- por ser el protagonista de su propio guion. Los estudios querían un nombre convocante (se pensó en Ryan O’Neal, en serio), pero Stallone se negó. El resto es historia.

En algún momento se había mencionado a Yo soy Rocky como una posible contendiente en los Oscar, pero sus chances parecen haber caído. Es una película agradable que parece, justamente, una remake de la historia que está contando. Es increíble lo que pasó Stallone para conseguir lo que se proponía. Está contado en versión amable y buena onda, lo que es toda una rareza en tiempos así de cínicos. Resulta incluso anacrónica.

Yo soy Rocky sirve, por encima de todo, para conocer el suplicio que llevó a que lo que era una idea se volviera testarudez y se concretara en una película que, además de los Oscar, fue la más exitosa de su año y multiplicó por más de 200 su inversión de un millón de dólares.

La historia es puro Cenicienta: el campeón del mundo de los pesos pesados es Apollo Creed (Carl Weathers), un boquifloja y letal boxeador que, como estrategia comercial, decide darle una oportunidad a un desconocido al que, además, fuera fácil ganarle. Ahí aparece Rocky Balboa, un peleador de Filadelfia que trabaja ocasionalmente como matón.

Mientras se va enamorando de la tímida vecina (Talia Shire), entrena golpeando reses en un frigorífico, basa su dieta en huevos crudos por la mañana y tiene como desafío subir las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia. Cuando lo consigue, protagoniza una de las grandes escenas de la historia del cine: una carrera barrial con la música marcial de Bill Conti. Es de esas que solían vitorearse desde la platea.

Producida por Irwin Winkler y Robert Chartoff, y dirigida por el rutinario John G. Avildsen, Rocky funciona en varios planos. Por un lado, como parte de esa alegoría nacional de la que hablaba Jameson: resume la necesidad del público estadounidense de recuperar algo de la inocencia perdida por culpa de Watergate, Vietnam y esa desazón que fue mellando el alma nacional. Rocky Balboa recuperó la fe y el optimismo, base crucial del llamado sueño americano.

Por otro lado, es una película entretenida que sobrevive como un pasatiempo bien construido, heredero de una tradición cinematográfica que también conseguía recuperar. Y le dio al mundo una gran historia de vida: la de Stallone, que, más allá del derrotero que tuvo su carrera y del símbolo en que se ha convertido, es un verdadero héroe de la clase trabajadora.

Volver a ver Rocky es, además, un acto de nostalgia. Y eso, en el cine, está buenísimo.