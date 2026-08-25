La filosa chicana de Coco Echagüe a Pablo Fabregat por su programa con Nacho Álvarez: "No hablaste"

Jorge "Coco" Echagüe dio la nota en su paso por el ciclo de entrevistas Algo que decir (Canal 12). Luego de que el conductor Pablo Fabregat recibiera a los invitados del programa — la bailarina Noelia Marzol, el exfutbolista Maxi Arias, la boxeadora Chris Namús y el propio Echagüe—, el artista lo descolocó con un irónico comentario.

Fabregat inició el intercambio con el grupo de invitados y enseguida Coco intervino para hacer alusión al programa anterior, en el que habían participado Nacho Álvarez, Martín Bossi, Rodrigo Lussich y Turco Abdala. Fue así que Coco tomó la palabra y lanzó divertido: "Qué lindo escucharte, el viernes pasado no hablaste".

La frase hacía referencia a que en aquella emisión, los invitados protagonizaron buena parte de las conversaciones y, según la lectura de Coco, dejaron poco espacio para que el conductor pudiera intervenir.

En ese programa, por ejemplo, Nacho contó la anécdota del día que en medio de una investigación sobre trata de blancas en Italia, una trabajadora sexual identificó que tenía un micrófono oculto y él había tenido que salir corriendo.

Fabregat recogió el comentario de Coco con humor y respondió entre risas: "Eran muy intensos los invitados, pero mejor", dijo, en referencia a que prefiere invitados participativos. Sin prolongar la chicana, el conductor dio paso al primer segmento de preguntas del programa.

Pablo Fabregat conduciendo "Algo que decir" por Canal 12. Foto: captura de pantalla de Youtube

Coco siguió aportando frescura en el correr de las secciones del programa fiel a su descontracturado estilo. Actualmente se encuentra promocionando la comedia Extraña Pareja, que puede verse los sábados y domingos en el Teatro Alianza.

Algo que decir, en tanto, va los viernes a las 21 horas por Canal 12. Bajo la conducción de Pablo Fabregat y producción de Kubrick Media, el ciclo de entrevistas y entretenimiento reúne figuras del ámbito del espectáculo, el deporte y la cultura para participar de variadas conversaciones y dinámicas.