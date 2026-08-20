Noelia Marzol se quebró y lloró desconsoladamente al aire en Canal 12: "Perdón, cagué la energía del programa"

Noelia Marzol se emocionó hasta las lágrimas al recordar uno de los momentos más difíciles de su maternidad. Invitada a Algo que decir (Canal 12), la actriz y bailarina habló sobre su segundo embarazo y contó que, a diferencia del primero —que transitó en buenas condiciones hasta el momento del parto—, la gestación de su hija Alfonsina estuvo marcada por complicaciones y una profunda angustia emocional.

"El segundo embarazo fue todo lo contrario, la pasé muy mal", comenzó relatando. Marzol explicó que, luego de que su primer hijo, Donatello, naciera de forma muy prematura y permaneciera cerca de un mes internado en neonatología, los médicos tomaron precauciones durante su segundo embarazo. "Anticipándonos a lo que había sido mi primer parto, me internaron contra mi voluntad durante un mes", contó.

Marzol recordó que durante ese período debía permanecer en cama y tenía prohibido incluso levantarse para ir al baño. "Yo estaba postrada en una cama como estoy ahora, sintiéndome bien, con energía, con ganas de hacer cosas, pero el médico me tenía terminantemente prohibido levantarme", explicó.

Fue en ese contexto que atravesó una depresión preparto, un cuadro que, según reconoció, desconocía que existía. "Me agarró depresión preparto, que yo me enteré después que existía. Fue una situación horrible", relató.

Entonces llegó el momento más difícil de su relato. Marzol reconoció que durante aquel período llegó a experimentar sentimientos de rechazo hacia su propia hija: "Yo tenía la sensación de que a mi hija la detestaba, que quería que saliera de mi cuerpo, no la quería más conmigo".

La actriz también habló de la culpa que le provocaba atravesar esos sentimientos y explicó que, por momentos, terminaba responsabilizando inconscientemente a su hija por el sufrimiento que estaba viviendo. "Era ese momento en que yo sentía culpa de estar con mi hija y pasándola tan mal y, por momentos, inconscientemente, como echándole la culpa a la pobre criatura que no tenía nada que ver", dijo.

Noelia Marzol.

En ese instante, Marzol se quebró y comenzó a llorar. La artista tuvo que interrumpir su relato y, visiblemente emocionada, pidió disculpas al conductor y al equipo por el tono que había tomado la conversación: "Perdón que les cagué la energía del programa", expresó entre lágrimas.

Pablo Fabregat, conductor del ciclo, intervino para contenerla y le pidió disculpas de su parte. Tras ese momento, Marzol pudo recomponerse y retomó su relato para continuar hablando de la profunda transformación que significó la maternidad en su vida.

El momento del nacimiento de Alfonsina, según contó, marcó un antes y un después en sus sentimientos. "Recuerdo el momento en que estaba naciendo Alfonsina, que la estaba pariendo, me invadió una sensación de felicidad absoluta. Dije: 'Al fin me vuelve ese sentimiento'", relató.

Con el paso del tiempo, aseguró que la maternidad transformó profundamente su manera de vivir las emociones. "Los amo inmensamente y la maternidad me cambió tanto, esto de ablandarme como persona. Yo era muy de no emocionarme, de no vivir internamente ningún proceso, y después de haberlos tenido me cambió por completo. A la fuerza, uno se sensibiliza", señaló.

Alfonsina, su segunda hija, tiene actualmente tres años. Al cerrar su reflexión, Marzol remarcó que su experiencia estuvo lejos de la imagen idealizada que muchas veces se construye alrededor del embarazo y el parto: "No todos los embarazos son iguales. El primero fue hermoso y soñado y el segundo fue tremendo, fue fatal".

En el programa también participaron como invitados Coco Echagüe, Maximiliano Arias y Chris Namús. Marzol está en Uruguay en el marco de la gira de Bloody Tango, espectáculo con el que ya llevó a Salto y que este jueves 20 de agosto llegará a Tacuarembó. La actriz se presentará este viernes 21 en el Teatro El Galpón de Montevideo y luego continuará su recorrido por el país: el sábado 22 estará en Treinta y Tres y el domingo 23 en Rivera.