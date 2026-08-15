Rodrigo Lussich pasó por Canal 12 y destrozó a un famoso periodista: "Hizo mucho daño"

Rodrigo Lussich estuvo como invitado en el programa de entrevistas Algo que decir (Canal 12), y protagonizó un contundente momento durante una de las dinámicas propuestas por el conductor Pablo Fabregat. El periodista debía responder si aceptaría trabajar con distintas figuras que aparecían en pantalla y, ante una de las imágenes, fue lapidario.

Por el juego desfilaron los rostros de diferentes personalidades del espectáculo y los medios, entre ellos Yanina Latorre, Jorge Rial y Ángel De Brito. Sin embargo, la reacción más contundente de Lussich llegó cuando apareció en pantalla la imagen del periodista Luis Majul.

"Pero ni en el fin del mundo, Majul. Ni en el fin del mundo", lanzó sin dudar. Y, ante la sorpresa de los otros invitados del programa que participaban de la charla, profundizó su postura. "Creo que soy capaz de firmar un pacto con el diablo antes. Es una persona insidiosa, malísima, malísima”, sostuvo.

Luego, el periodista Ignacio Álvarez que también estaba como invitado en el programa quiso saber si había habido algún conflicto entre ellos, a lo que Lussich aclaró que "por suerte" no le había hecho nada.

Sin embargo, explicó los motivos de su rechazo: "Pero a la sociedad argentina le ha hecho mucho daño, inyectando un montón de fake news. No, no lo quiero", sentenció.

Luis Majul.

Finalmente, ante la pregunta sobre con cuál de las opciones elegiría emprender un proyecto laboral, el conductor se inclinó por Yanina Latorre. La elección tuvo una explicación concreta: según contó, es la única de las figuras que aparecieron en el juego con la que todavía no trabajó.

Lussich se encuentra por estos días en Montevideo para presentar su espectáculo Acelerado, que se trata nada menos que de su debut al frente de un unipersonal volcado íntegramente al humor. La función tiene lugar este sábado a las 20 horas en el Teatro Movie.