El tenso momento que vivió Nacho Álvarez cuando una prostituta descubrió que llevaba micrófono y cámara oculta

Una investigación periodística sobre trata de personas y explotación sexual a uruguayas en Milán terminó convirtiéndose para Nacho Álvarez en uno de los momentos más tensos de su carrera. El periodista recordó la anécdota durante su participación en la última edición de Algo que decir, el programa de Teledoce conducido por Pablo Fabregat, donde repasó algunas de las experiencias más particulares que vivió frente y detrás de cámaras.

El episodio ocurrió en Milán, Italia, cuando Álvarez estaba al frente para Pan y Circo (2007), el programa que tenía en Canal 10. En ese momento, el periodista investigaba una presunta red dedicada a la trata de personas y explotación sexual que tenía entre sus víctimas a mujeres uruguayas.

Para realizar el informe, Álvarez se hizo pasar por un turista. Sin embargo, llevaba consigo un micrófono y una cámara oculta para registrar el encuentro con las víctimas. Según relató, en una zona de Milán donde se concentraban mujeres uruguayas que ejercían la prostitución, algunas de ellas presuntamente explotadas por una organización criminal, entabló conversación con una de las trabajadoras sexuales.

“Yo no era conocido masivamente”, explicó, recordando que podía moverse con cierta facilidad sin ser reconocido. Tras conversar con la mujer, acordaron encontrarse y ambos se trasladaron hasta una vivienda. Detrás de la escena, otro integrante de la productora seguía el operativo con una cámara.

Pero una vez dentro de la casa, la situación cambió completamente.

La mujer comenzó a quitarse la ropa y Álvarez advirtió que tenía que manejar con cuidado los cables y dispositivos que llevaba ocultos. En medio de la situación, ella reparó que llevaba un micrófono solapero y le preguntó qué tenía allí. El periodista intentó improvisar una explicación: le dijo que se trataba de un dispositivo que utilizaba para comunicarse con sus amigos.

No muy convencida con la explicación, la mujer tomó un teléfono. En ese instante, Álvarez decidió que era momento de abandonar el lugar.

“Cuando agarró el teléfono, salí corriendo”, contó entre risas y tensión al recordar aquella experiencia. El periodista confesó que, mientras escapaba, pensó seriamente que podía terminar muerto. “Pensé que iba a morir en un descampado de Milán con un balazo por la espalda de algún urso”, relató.

Álvarez recordó que logró subir rápidamente al automóvil y abandonar la zona junto al equipo de producción.