El íntimo festejo de cumpleaños de Nacho Álvarez: el político que asistió y el video del periodista cantando

Nacho Álvarez celebró sus 55 años con un encuentro familiar en su casa, luego de regresar de unas vacaciones junto a su novia por la Costa Azul francesa. Entre los invitados estuvo un conocido senador y compartió un divertido video cantando.

"Y justo en el día de su cumpleaños… ¡Volvió El Capitán! ¡Dejale tu saludo a Nacho!", escribieron desde la cuenta oficial de La Pecera para anunciar el regreso del conductora a las mañanas de Azul FM, luego de dos semanas de ausencia.

El periodista había aprovechado esos días para realizar una escapada romántica junto a su novia, Melissa de León, con quien recorrió algunos de los destinos más exclusivos de la Costa Azul francesa, como Niza, Eze, Menton y Mónaco. Desde allí compartió postales de playas, paisajes mediterráneos y distintos momentos de complicidad en pareja.

De regreso en Uruguay, Álvarez celebró este jueves 25 de junio sus 55 años con un festejo íntimo en la barbacoa de su apartamento. Fue, además, el primer cumpleaños que atravesó sin la presencia de su padre, Jesús Álvarez, fallecido en febrero pasado a los 79 años tras una lucha contra el cáncer.

En aquel momento, el periodista le dedicó un sentido homenaje al aire de La Pecera, donde aseguró que se había ido "con el pecho que explotaba de orgullo y agradecimiento" por el legado que le dejó.

Nacho Álvarez junto a su novia Melissa y Andrés Ojeda en el día de su cumpleaños. Foto: @nacho.alvarez71

"Gracias por acompañarme a celebrar la vida rodeado de tanto amor", escribió ahora en sus redes sociales al compartir un álbum con la intimidad de la celebración junto a sus más de 117 mil seguidores.

Entre las imágenes se lo ve rodeado de familiares y amigos, pero uno de los momentos más especiales fue el del tradicional "Feliz cumpleaños", que compartió con su hermano Bernardo. Los mellizos celebran el mismo día, por lo que ambos tuvieron su propia torta y apagaron las velitas mientras el resto de los invitados les cantaba.

También posó junto a sus hijos Lucas y Tomás. Este último, licenciado en Comunicación, trabaja junto a su padre en la producción de TSS: Todo se sabe, el exitoso ciclo de streaming que conduce Álvarez.

Las fotos también muestran a sus sobrinas, su ahijada y otros familiares cercanos, en una noche marcada por un clima relajado y muy familiar.

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue la que compartió junto a su novia y el senador colorado Andrés Ojeda. El legislador, además de ser abogado, representó legalmente al periodista en distintas causas y mantienen una amistad que también quedó reflejada en distintas apariciones públicas y encuentros compartidos, especialmente en Punta del Este.

El cierre del carrusel quedó reservado para uno de los momentos más entretenidos de la noche. Álvarez apareció cantando a capela "Las mañanitas", el tradicional cumpleaños mexicano, acompañado por uno de los invitados y por su hijo menor.

La escena no sorprendió a quienes siguen de cerca al periodista. Además de su carrera en los medios, desarrolla desde hace años otra de sus grandes pasiones: la música. Junto a sus hermanos Mariana y Bernardo integra la banda Los Álvarez, con la que suele presentarse en bares y distintos escenarios, una faceta que volvió a quedar en evidencia en este cumpleaños marcado por las canciones y el afecto.