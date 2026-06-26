Una actriz de "Margarita" reveló el drama que vivió: perdió un embarazo y fue operada de un tumor

La modelo y actriz Mery del Cerro se encuentra en un gran momento profesional. Interpreta a la madre del protagonista en Charlie y la fábrica de chocolate, el exitoso musical de calle Corrientes, y tiene una de las series más vistas del mundo, Margarita (disponible en HBO Max), que ya anunció cuándo llegará su tercera temporada. Aunque detrás de este presente laboral, hubo momentos no tan placenteros. El año pasado, antes de viajar a Montevideo para filmar la serie de Cris Morena, perdió un embarazo y un par de semanas después debió ser operada de un tumor abdominal.

“Me pasó algo muy fuerte a nivel personal con este personaje. Me llegó en un momento de mi vida muy especial. Lo puedo contar porque ya pasó tiempo y siento que lo puedo hablar”, dijo Mery del Cerro en su paso por Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini y se emite en Uruguay por Canal 4. “El año pasado perdimos un embarazo con Meme”, reveló en referencia a su pareja, el DJ y empresario Jaime Bouquet.

Un mes antes de mudarse sola a Uruguay, se enteró de que estaba embarazada. “Nos agarró medio de imprevisto a los dos”, le admitió a Pergolini. Reconoció que al principio “estaba un poco movida”, puesto que tenía un contrato firmado para grabar durante dos meses la serie en el país vecino y lejos de sus hijas, Mila y Cala. Pero, cuatro días antes de viajar, se enteró de que el embarazo no había prosperado.

Mery del Cerro en la serie "Margarita". Foto: Archivo. Foto: captura de pantalla

“Nunca me había pasado. Cada uno, obviamente, lo procesa como puede. Cuatro días antes de viajar me entero de esto, con todo lo que conlleva, no solamente emocional, sino físicamente, la pérdida de un embarazo que es muy duro”, dijo. Su pareja la acompañó a Uruguay y estuvo allí durante una semana. En medio del difícil momento, dijo que “cambió el chip” para enfocarse en su trabajo y salir adelante.

Decidió guardarse íntimamente lo que estaba sucediendo y usarlo como algo poderoso para salir adelante. No se lo contó a nadie, solo a Isabel Macedo, su compañera en Margarita: “Grabábamos mucho juntas y necesitaba tener un sostén de una persona que supiera lo que estaba pasando. Para mí fue muy duro porque estaba sola y cuando uno está así, tan vulnerable, querés tener a tu gente cerca”.

Pero, dos semanas después de haber concluido el rodaje de la serie creada por Cris Morena y ya de vuelta en Buenos Aires, empezó a sentir un malestar físico. Tuvo dolores de panza y pensó que podía ser una gastritis o Covid. “El ecógrafo se quedó duro y me dijo: ‘Tenés una formación de siete centímetros en el abdomen’”, contó. El profesional pensó que podía tratarse de un embarazo ectópico y, tras nuevos estudios, lo descartaron, pero decidieron dejarla internada.

Los médicos le informaron que tenía un tumor supervascularizado. “Al día siguiente entré a cirugía. Meme estaba blanco. No lo sabían mis papás ni nadie. Fue muy fuerte para mí porque fue de golpe. Nunca me habían operado”, explicó. La intervención fue exitosa y lograron sacarle el tumor que estaba encapsulado. Durante los siguientes 40 días tuvo que esperar el resultado del análisis del tumor, sin saber realmente qué tenía.

Mery del Cerro. Foto: Archivo. Foto: Instagram @merydelcerrok

“Tu caso es un caso rarísimo, es más raro que perro verde. Mandamos a analizar lo tuyo con el equipo oncológico del Hospital Italiano y nunca nadie vio algo así. Tu caso es uno de estudio”, le dijeron los médicos y le comunicaron que iban a presentarlo en congresos y a analizarlo molecularmente.

“En el medio de esto me llegó la propuesta para ser de madre (en la obra Charlie y la fábrica de chocolate) y cuando recibo el monólogo, que es bellísimo, yo estuve todo el tiempo con el corazón en la mano. No podía creer que me había llegado eso en ese momento”, expresó entre lágrimas. “Era tan profundo lo que me pasaba, con esta madre que va para adelante, que le enseña a su hijo que nunca abandone sus sueños y que hay que seguir, que por eso estoy tan agradecida al personaje y lo estoy disfrutando tanto. La verdad es llanto de felicidad porque la vida me dio otra oportunidad en algo que no se sabía que iba a pasar”, sentenció.

La Nación/GDA