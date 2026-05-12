Mario Pergolini se quebró al hablar de la muerte de su madre en "Otro día perdido": "Gracias a todos por..."

El jueves pasado falleció Beatriz Mancione, la madre de Mario Pergolini. El reconocido conductor y productor argentino decidió entonces tomarse unos días para estar junto a su familia y atravesar ese duro momento. Es por este motivo que no grabó su programa, Otro día perdido, ni ese día ni el viernes. Pero anoche regresó al ciclo que se emite por Canal 4 y ofreció un breve y emotivo discurso sobre lo sucedido.

Poco después de las 22.30, empezó la emisión de Otro día perdido y como es habitual, Rada se ocupó de dar por iniciado el show. Luego de esa inauguración, le dio la bienvenida a Pergolini. El público que se encontraba en el piso, al igual que todos sus compañeros, aplaudieron al conductor a lo largo de varios minutos, en señal de apoyo y cariño.

En ese instante, el conductor se ubicó frente a la cámara y, muy movilizado, ensayó un acotado, pero muy sentido discurso. “Antes que nada, gracias por los días que pasé, que fueron un poco difíciles para mí, pero gracias a todos por el aplauso”, dijo visiblemente emocionado.

Luego Pergolini hizo un gesto con algo de humor en el que se secaba las lágrimas y, fiel a su estilo, continuó: “Ahí estamos. Igual tengo chistes de funerales, pero quiero agradecerles a todos de verdad. Mucho cariño con los que me he cruzado, en la cancha, gracias a todos, en serio”.

Intentando llevar ese momento emotivo hacia el humor, concluyó: “Este es el programa en el que más he llorado en toda mi vida, dos veces, pero no voy a hacerlo nunca más”. Dicho eso, empezó su monólogo en un tono mucho más descontracturado, que arrancó con la pregunta sobre “¿quién pone los cuadros en las casas de velatorios?”.

Durante la mañana, en su ciclo streaming No preguntes por Rusia —que se emite por Vorterix—, Pergolini se había tomado unos minutos también para hablar de este difícil trance personal que estaba viviendo y agradecer además el cariño recibido.

“Antes que nada, gracias a todos. Rápido, no quiero hacer mucho con todo esto... Gracias al cariño de todos”, expresó el también productor en el cierre de la emisión de su streaming. “La verdad que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia. Han sido muy respetuosos en la cancha, en todos lados. La verdad que les agradezco mucho. No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento”, agregó sin dar más detalles.

En las redes, los mensajes de apoyo y buena energía para transitar este difícil momento no tardaron en llegar. Mientras que la mayoría le expresó sus más sinceras condolencias, una seguidora de la emisora reflexionó sobre sus palabras y remarcó que el cariño recibido no es casualidad: “Mario, eres un genio. Creo que te devuelven el respeto que les das. La forma en que proteges a tu familia hace que en un momento como este nadie diga tonterías; ese es tu mérito”, escribió en la cuenta de X de la emisora.

Gracias por el respeto y el cariño. pic.twitter.com/tlDf7rfQcp — Vorterix (@Vorterix) May 11, 2026

En Instagram, sucedió algo parecido. “Que en paz descanse la madre de semejante referente. Mejor laburo que el que ella hizo, imposible. Arriba, Mariolo”, lanzó un usuario al tiempo que otro confesó: “No nos conocemos pero me acompañaste toda mi vida. Abrazo fuerte en este momento”.

La Nación/GDA