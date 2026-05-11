Flavia Palmiero reveló que se quitó las prótesis mamarias que le colocaron hace 25 años: "Ya no me veía bien"

A poco de cumplir los 60 años, Flavia Palmiero decidió someterse a una cirugía plástica. En un video que compartió en sus redes sociales, la actriz y conductora reveló que pasó por el quirófano para quitarse los implantes mamarios que le colocaron hace 25 años y compartió las razones que la llevaron a tomar esa determinación.

“Decidí sacarme las prótesis mamarias”, arranca el clip que la actriz y conductora publicó el domingo en su cuenta de Instagram. Sentada en su cama y rodeada de revistas con su foto en la portada, Palmiero se sinceró sobre su imagen y el paso del tiempo. “Aunque ustedes siempre me dicen ‘¡estás igual! No. No es para tanto”, explicó y mostró dos imágenes: una sin prótesis y otra con.

“Hace 25 años decidí ponerme prótesis mamarias. Después de amamantar a mis hijos, sentía que necesitaba recuperar un poco lo que había perdido. Pero el cuerpo cambia y hace un tiempo empecé a sentirme incómoda: tenía problemas en la espalda, mala postura. Las mamas también se agrandan con los años y ya no me veía bien con ellas”, escribió junto a las imágenes.

“Tomé la decisión de operarme para volver a tener un cuerpo natural, como era antes. Ese día me interné y me acompañó mi hija Giuliana. Ella me dio el empujón que necesitaba. Me dijo: ‘Mamá, hacelo por favor, vas a sentirte mejor y tarde o temprano tendrás que hacerlo’. Y tenía razón”, continuó el relato.

Si bien tuvo que superar el miedo que le genera pasar por el quirófano, Palmiero se mostró feliz con su decisión. “Volví a sentir que mi cuerpo está súper natural”, explicó en el video. “Hoy me siento muy contenta. Estuve años pensando en hacerlo, pero no me animaba y estoy muy contenta porque siento que volví a ser yo”, completó.

De artista a empresaria

Como consecuencia de la pandemia y el parate que tuvo el mundo del espectáculo, Palmiero decidió volver a la industria de la moda con su propia marca de trajes de baño. Lo que comenzó en 2020 como un hobby se transformó en un negocio consolidado que hoy cuenta con un local propio que lleva su nombre y un catálogo de prendas que incluye leggings de cuero, camperas, prendas de seda, jeans y tejidos de producción nacional.

“La moda siempre fue un hobby. De hecho, en mis programas infantiles yo me ocupaba de los looks y todo eran cosas mías. Y siempre he elegido mis vestidos, mis looks, porque no tengo asesores de imagen. La marca tiene una gran referencia de lo que me gusta usar. Todo lo que está en mi local es algo que yo usaría”, le contó a La Nación en agosto del año pasado.

“Arrancó como un pasatiempo en 2020, en medio de la pandemia y como una forma de no hundirme en una depresión porque en ese momento mi hijo Gianfranco se fue a vivir a otro país. Primero hice trajes de baño y de a poco fui sumando leggings de cuero, camperas, ropa de seda, vestidos de seda, blusas y tops, jeans y este año tejidos hechos en Argentina. Hago el diseño y la producción. Empecé trabajando en una parte de mi casa y ahora tengo todo en el local y es un placer porque puedo estar mucho más en contacto con la gente”, sostuvo en ese entonces.

En ese ida y vuelta, Palmiero explicó por qué, además, decidió ser ella también la modelo de sus trajes de baño. “Es gracioso porque la gente cree que vivo como La Sirenita, en el mar. Si bien hago mis viajes con mi actual pareja (el productor de cine Luis Scalella), lo de las fotos es algo obvio. Voy a Miami seguido, sí, y aprovecho. Hago muchas producciones y las voy poniendo de a poco. Llevo 42 años trabajando y sé bastante de marketing y estrategia”, reconoció.

La actriz y modelo explicó también que en las redes sociales siempre recibe “buena onda” y que ese canal virtual le permitió mantener el contacto con la gente. “Al no estar en los medios tradicionales, me sirve mucho como puente”, contó. “Realmente soy feliz creando prendas lindas, pensando en mujeres de diferentes edades. Y todo lo que es elegir fotos, imaginar escenarios me divierte”, completó.

La Nación GDA