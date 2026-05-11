El influencer libertario Emanuel Danann denunció a la diputada Lilia Lemoine por publicar una foto íntima de ambos

El influencer argentino Emanuel Danann negó cualquier participación en la filtración de la foto íntima que publicó la diputada oficialista Lilia Lemoine. La legisladora desató un escándalo días atrás al compartir una vieja foto de ambos teniendo relaciones íntimas.

"Yo no difundí nada. Yo no tengo nada que ver con eso", aseguró de manera tajante el influencer libertario en el canal Crónica. Y acusó que "no es la primera vez que esta diputada nacional usa el poder público para intentar incriminarme de cualquier paso en falso que haga el gobierno". En ese sentido, recordó: "Intentó vincularme a una conspiración con los servicios de inteligencia".

Yo voy a dedicarle una palabras a una mujer "despechada", y que dicho sea de paso nos avergüenza a las mujeres de verdad. @lilialemoine

Primero que nada, Dannan NO PUBLICÓ ESA FOTO, es de público conocimiento que está en pareja con LA SEÑORITA DE VERDAD, de Puerto Rico, ubicada,… pic.twitter.com/fiF4nF1HHg — Silvina Persia Moliné (@SilvinaPersia) May 9, 2026

"Yo ya les había comentado que había estado tratando con mis abogados por los constantes ataques, acosos, calumnias e injurias por parte de la diputada nacional con el poder público contra un civil como yo", añadió el entrevistado.

Según Danann, la publicación de la foto fue "la gota que rebalsó el vaso" y basado la ley de ética pública es que decidió hacer la denuncia en la Justicia. "Desde el poder público no solo expone una cuestión que tiene que ver con un momento íntimo de hace muchos años, sino que también (comete) la calumnia de insinuar que la foto no la está divulgando ella sino que lo hice yo mismo", explicó.

Respecto de la fotografía en cuestión, Dannan remarcó que, según su visión, la propia diputada reconoció tener la imagen en su poder. "Por suerte ella comete el grave error de admitir que en realidad la foto es de su posesión. Yo no la estoy filtrando", se defendió. Luego invitó a la gente a revisar sus redes para comprobar que no difundió material de ese calibre.

Javier Milei y Lilia Lemoine Foto: Lilia Lemoine/Instagram

El influencer también especuló sobre los motivos que podrían haber impulsado la publicación. "O ella pensó que publicando una barbaridad así me podría generar un problema con mi mujer... o bien intentando incriminarme a mí como el que difundió la foto", expresó. Calificó que la situación le parece "aberrante" y concluyó: "Para mí lo hace por despecho".

Posteo de Lilia Lemoine, diputada por La Libertad Avanza. X:@lilialemoine.

La polémica comenzó luego de que Lemoine compartiera en su cuenta oficial de X una fotografía de contenido sexual explícito que, según explicó posteriormente, había sido tomada durante la cuarentena de 2020 junto a una expareja. La diputada libertaria respondió a usuarios que afirmaban que la imagen provenía de una cuenta de OnlyFans. "Nunca tuve OnlyFans. Y la foto debe estar en mi Facebook", escribió en la red social. En paralelo, deslizó sospechas sobre su exnovio como posible responsable de la difusión.