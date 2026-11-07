Siempre bien ubicado: Luis Suárez convirtió un nuevo gol para Inter Miami y ya lleva 17 esta temporada

Luis Suárez (39) sigue demostrando que tiene el gol entre ceja y ceja. El delantero uruguayo volvió a convertir este sábado para Inter Miami, esta vez frente a Charlotte FC, y alcanzó los 17 tantos en la temporada. El Pistolero atraviesa un buen momento y volvió a hacerse presente en el marcador apenas unos días después de haberse lucido con un golazo ante FC Cincinnati.

El salteño había sido protagonista en el empate 2-2 frente a Cincinnati, cuando abrió el marcador a los 61 minutos con un remate de derecha que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero. Recibió dentro del área por el sector izquierdo, controló y sacó un disparo preciso que dejó sin opciones al arquero rival. Una definición de gran calidad que confirmó que sigue teniendo recursos de sobra para resolver frente al arco.

Este sábado, ante Charlotte por la última jornada de la fase regular, volvió a aparecer para ampliar su cuenta personal y aportar en el partido que marca el cierre de la temporada regular de la Major League Soccer para Inter Miami. El equipo de Florida busca llegar de la mejor manera a los playoffs, con Lionel Messi como principal figura y Suárez como una de sus armas ofensivas.

A sus 39 años, el uruguayo continúa sumando goles en el fútbol estadounidense. Con 17 conquistas en la temporada, el Pistolero mantiene su capacidad para ser decisivo y vuelve a darle una buena noticia a Inter Miami en un momento importante del calendario.

A los 33 minutos y luego de que Ian Fray abriera la cuenta para Las Garzas, el Pistolero supo bien donde posicionarse para ir a buscar un córner ejecutado por Lionel Messi. El capitán buscó un tiro cerrado, al primer palo, la peinaron y Luis Suárez solo tuvo que empujarla en el segundo palo para estirar la ventaja. Rodrigo de Paul puso el 3-0 parcial poco antes del entretiempo.

¡LUCHO AMPLÍA LA VENTAJA! 💥 pic.twitter.com/W6tnHGlIB4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 7, 2026

La presencia de grandes figuras internacionales sigue impulsando el crecimiento de la Major League Soccer (MLS), que dio a conocer el ranking de las diez camisetas de futbolistas más vendidas durante la temporada 2026.

Una clasificación que tiene nuevamente a Lionel Messi como protagonista, pero que también cuenta con presencia uruguaya gracias a Luis Suárez .El delantero uruguayo de Inter Miami aparece en el octavo puesto de la clasificación, ratificando su popularidad entre los aficionados de la liga estadounidense.

El Pistolero, que llegó al conjunto de Florida en 2024 para reencontrarse con Messi después de compartir varias temporadas en Barcelona, continúa siendo uno de los nombres más reconocidos del campeonato.