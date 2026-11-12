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    El País Ovación Fútbol

    Liga AUF Uruguaya: se fijó la fecha de la Supercopa Uruguaya y el arranque de la temporada 2027 con Torneo Inicial

    Tras levantarse el cuarto intermedio en el Consejo de Liga de Primera División, quedaron establecidas las fechas clave para el inicio de la actividad oficial y el régimen de descanso para los futbolistas.

    El País
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    12/11/2026, 09:15
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    El trofeo de la nueva Liga AUF Uruguaya 2025.
    El trofeo de la nueva Liga AUF Uruguaya 2025.
    Foto: Estefanía Leal.

    Tras levantarse el cuarto intermedio en el Consejo de Liga de Primera División, quedaron definidas las fechas clave para el inicio de la actividad oficial del próximo año y el régimen de descanso para los futbolistas profesionales.
    La temporada 2027 levantará el telón oficialmente el domingo 24 de enero con la disputa de la Supercopa Uruguaya.

    Apenas una semana después (30 y 31 de enero) comenzará a rodar la pelota por el Campeonato Uruguayo, que estrenará su renovado formato con el Torneo Inicial abriendo el calendario. Será hasta marzo y en abril comenzará el Apertura.

    Por otra parte, en materia laboral, los clubes resolvieron mantener el régimen tradicional de vacaciones para los planteles. De esta manera, la licencia de los futbolistas se gozará de forma íntegra durante el mes de diciembre (a partir del 8), descartándose la propuesta impulsada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que planteaba fraccionar el descanso en dos períodos (julio y diciembre).

    La iniciativa oficial no prosperó, alineándose así con la postura de los propios jugadores, quienes ya habían manifestado su rechazo a dividir su período de descanso anual.

    Fechas claves para el cierre de esta temporada

    Entre jueves y lunes de esta semana se jugará la fecha 14 del Torneo Clausura y la siguiente semana se llevarán a cabo las elecciones del BPS, por lo que no se jugará ni el sábado 21 ni el domingo 22 de noviembre. De esta manera, la fecha 15 del Clausura se jugaría el jueves 19, viernes 20 y lunes 23. De no consumarse el descenso del tercer equipo en la 14, durante la última etapa los partidos coincidirán en horarios.

    “Si el Clausura no se define esta fecha, la definición va el viernes 20 a las 16:30 junto a la del descenso porque Liverpool se enfrenta con Wanderers y no se puede jugar de noche porque Montevideo City Torque va al Paladino de Progreso, que no tiene luz”, detalló este jueves el presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, en diálogo con El Espectador Derportes.

    La Mesa Ejecutiva trabaja en definir cuándo será la semifinal entre el ganador del Clausura y Racing (campeón del Apertura), con fecha tentativa del 29 de noviembre, ya que el Ministerio del Interior no asegura la presencia policial el día posterior a la final de la Copa Libertadores, a disputarse el sábado 28 de noviembre. Esto también va a depender de si el otro finalista es uno de los grandes o es un equipo que requiere menor movimiento de seguridad policial.

    Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura

    Brian Montenegro y Brian Barboza disputan la pelota en el partido entre Defensor Sporting y Peñarol.
    Brian Montenegro y Brian Barboza disputan la pelota en el partido entre Defensor Sporting y Peñarol.
    Foto: Darwin Borrelli.

    Jueves 12 de noviembre

    • Cerro Largo vs. Progreso
      Hora: 20:00
      Estadio: Estadio Ubilla

    Partidos y horarios del viernes 13 de noviembre

    • Montevideo City Torque vs. Racing
      Hora: 17:00
      Estadio: Estadio Franzini

    Sábado 14 de noviembre

    • Central Español vs. Boston River
      Hora: 10:00
      Estadio: Parque Palermo
    • Deportivo Maldonado vs. Cerro
      Hora: 16:30
      Estadio: Estadio Domingo Burgueño
    • Nacional vs. Albion
      Hora: 20:00
      Estadio: Gran Parque Central

    Domingo 15 de noviembre

    • Danubio vs. Liverpool
      Hora: 16:30
      Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
    • Defensor Sporting vs. Peñarol
      Hora: 20:00
      Estadio: Estadio Frazini

    Lunes 16 de noviembre

    • Wanderers vs. Juventud
      Hora: 20:00
      Estadio: Parque Viera

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