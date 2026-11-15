El baby shower de Patricia Madrid: las famosas presentes y el divertido momento que protagonizó la periodista

Este año se dio algo inédito en la televisión nacional: tres conductores de un mismo programa de Canal 12 estuvieron en la dulce espera al mismo tiempo. Se trata de Eugenia "Tuque" García —que fue mamá de Jacinta, su segunda hija, en los primeros días de noviembre—, Bernardo Wolloch —quien recibió a Allegra, su primogénita, también por esas fechas— y Patricia Madrid, que será la última en dar a luz a Imanol, su primer hijo.

Wolloch y García se ausentaron de la pantalla a la vez porque estaban de licencia por paternidad y maternidad, mientras que Madrid siguió al frente de Puesta a Punto, el magazine de actualidad que precede a Telemundo (Canal 12).

Pero la dulce espera está cada vez más cerca de terminar para la también conductora de Así nos va (Radio Carve) y este fin de semana un grupo de amigas y colegas le organizó un baby shower para celebrar la llegada de Imanol.

Madrid compartió algunas postales de los momentos más destacados de este íntimo festejo y escribió en el pie de fotos: "Ellas le pusieron mucho amor a la espera de Imanol". La decoración estuvo ambientada en tonos verdes y dorados, y tampoco faltó una tentadora propuesta gastronómica.

En la infaltable mesa de dulces sobresalió una enorme torta decorada con el nombre del bebé, además de galletitas personalizadas con la inscripción "baby Imanol". También hubo pastafrola, alfajores de maicena, budín, medialunas y pizza.

El equipo completo posó para la clásica foto y entre las famosas presentes estuvieron Paula Scorza, Sofía Rodríguez, Malena Castaldi y Carina Novarese. Su compañera Tuque García no pudo asistir porque fue mamá días atrás, pero le dejó un mensaje en la publicación. "¡Qué lindo que reciban tanto amor! ¡Se lo merecen!", escribió la colega y compañera de Canal 12.

Las colegas y amigas de Patricia Madrid en el baby shower de Imanol. Foto: @patriciajmadrid

La futura mamá lució una banda sobre su panza con la inscripción "mom to be", pero el momento más divertido llegó cuando le tocó participar de uno de los juegos típicos de estas celebraciones: Madrid tuvo que cambiarle el pañal a un bebote con los ojos vendados.

El video fue compartido por Carina Novarese, quien escribió sobre las imágenes: "Cinco minutos y pañal dudoso". Mientras la conductora de Puesta a Punto se las ingeniaba para resolver la situación, sus amigas repetían entre risas: "Le quedó el pitito afuera, pobrecito".

Patricia Madrid también compartió el material en sus redes y lo acompañó con una frase: "Nada mal para ser la primera vez". Así cerró una jornada tan divertida como emotiva, en uno de los momentos más felices de su vida.