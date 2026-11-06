La curiosa manera que eligió una figura de Canal 12 para anunciar el nacimiento de su hija

Eugenia “Tuque” García llevaba algunos días en su casa, luego de haberse despedido de Puesta a punto (Canal 12), a la espera del nacimiento de Jacinta, su segunda hija. Entre arreglos, preparativos, clases de cerámica, baby showers organizados por sus amigas, y mucho tiempo compartido con Alfonso, su primogénito, transcurrieron estos días de dulce espera, que documentó en sus redes sociales para su comunidad.

Finalmente, la beba llegó al mundo y la periodista decidió compartir la buena noticia con sus más de 26 mil seguidores. Lo hizo de una forma particular y llamativa: en lugar de publicar imágenes de la recién nacida, eligió una foto de la puerta del sanatorio, donde se ve un adorno colgado con el nombre de la niña y el dibujo de un gatito.

"Bienvenida amor de nuestras vidas", escribió sobre la imagen y arrobó a su esposo y padre de sus dos hijos, Jonhatan Lacuesta.

Luego, desde el sanatorio, la periodista reposteó una historia de su hermana Eva junto a Alfonso y escribió: "Madrina y abuelos sosteniendo en casa". También compartió otra postal que había subido su esposo junto al pequeño tomando un helado, bajo el título "hermano mayor". Y sumó: "Amores".

Jacinta se suma a la lista de bebés del equipo de Puesta a punto. La semana pasada, Bernardo Wolloch recibió a Allegra y se convirtió en papá por primera vez.

La imagen que posteó Tuque García para anunciar el nacimiento de su hija Jacinta. Foto: redes sociales

"Hija, bienvenida al mundo. Mundo, bienvenida al hija", escribió el periodista, junto a un carrusel de tiernas imágenes de los primeros días de la beba en el hogar.

Por su parte, Patricia Madrid también está en la dulce espera y en los próximos meses será mamá primeriza de Imanol. Así, la familia del programa de Canal 12 sigue creciendo y sumando nuevos integrantes.

Seguramente, en los próximos días habrá nuevas postales de Jacinta junto a su familia y Tuque compartirá con sus seguidores más detalles de esta llegada tan esperada.