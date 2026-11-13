La Vela Puerca en el Parque Roosevelt: horarios de los shows, plan de transporte y qué se puede llevar

La Vela Puerca realizará este viernes 13 y sábado 14 de noviembre sus últimos dos shows antes de hacer una larga pausa anunciada por la popular banda de rock. Los recitales serán parte del festival Sitio Te Mueve, en una grilla en la que también se encuentran Agarrate Catalina y Malapraxxis. De cara a este evento multitudinario, la Intendencia de Canelones le confirmó a El País cómo funcionará el transporte a la salida del Parque Roosevelt, donde se encuentra el recinto.

Los tres grupos musicales actuarán durante las dos jornadas del festival en los mismos horarios: las puertas abrirán a las 20:00 horas, Malapraxxis comenzará a las 21:00, y luego será sucedido por Agarrate Catalina, que celebra sus 25 años, y La Vela cerrará ambos días.

Debido a la alta concurrencia que se espera para este festival durante las dos fechas, hay un plan para proveer locomoción a los asistentes después de los shows. Así se lo confirmó a El País el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Alejandro Alberro.

Según el jerarca, se va a contar con servicio de taxis y transporte de aplicación. Al mismo tiempo, se reforzará el transporte público, en coordinación con las empresas de ómnibus Cutcsa y Copsa.

Alberro también detalló que no se esperan afectaciones en el tránsito en las zonas aledañas al Parque Roosevelt posteriores a la finalización de los espectáculos.

Sitio es un proyecto impulsado por las productoras Piano Piano y Key, que comenzó su actividad en el Velódromo de Montevideo en 2023 y este año se instaló en el Parque Roosevelt, en Canelones. Por el predio ya pasaron Buitres y el DJ sueco Adam Beyer, entre otras propuestas.

Durante las dos jornadas también habrá food trucks y barras de bebidas.

Cómo llegar a Sitio Te Mueve

Para llegar al recinto se pueden tomar los ómnibus 104 (Costanera), 105 y 21. Los organizadores del evento también anunciaron que habrá estacionamiento gratis para la gente que concurra en auto.

Por el lado de Av. Giannattasio se podrá ingresar al predio en auto o a pie. Del lado de la Rambla Costanera se podrá entrar únicamente a pie. Habrá paradas de ómnibus de los dos lados, mientras que el ascenso a taxis será únicamente por la Rambla.

Mapa de ingreso al festival Sitio Te Mueve 2026. Foto: Instagram/sitiouy.

Para ingresar, entre los objetos permitidos están: ecovasos, mochilas y bolsos, pilots y abrigos, riñoneras y medicamentos.

La Vela Puerca dejará de tocar en Uruguay por un tiempo

Las dos fechas de este festival serán las últimas presentaciones de La Vela Puerca en Uruguay antes de un descanso anunciado por la propia banda. Eso sí, la banda aclaró que no se trata de una separación ni una despedida definitiva: el objetivo es disponer de tiempo para descansar y componer. Su agenda continúa en Argentina después de los recitales del fin de semana.

La Vela Puerca tocando en vivo. Foto: Ignacio Arnedo

En un mensaje publicado en Instagram, los músicos explicaron que, una vez terminados los conciertos programados para octubre y noviembre, harán una pausa. “Además de descansar nos pondremos a componer música nueva y tomar carrera para volver con todas las pilas”, señalaron. La banda no detalló cuánto tiempo durará el parate ni adelantó una fecha de regreso.