Cortes y desvíos en la rambla de Montevideo desde este viernes por la carrera San Felipe y Santiago

La 31ª edición de la carrera San Felipe y Santiago durante este sábado 14 de noviembre de 2026 genera importantes cortes y desvíos en el tránsito de distintos puntos de la rambla capitalina, según informó la Intendencia de Montevideo (IMM).

La competencia largará a las 19:00 horas desde la plaza Virgilio, ubicada en rambla y Coimbra, continuará todo su trayecto por la zona costera hasta su llegada prevista en rambla y bulevar Artigas.

Según detalla la comuna, desde las 08:00 horas de este viernes 13 de noviembre ya se estableció el primer cierre en la rambla República de México, entre Coimbra y Ciudad de Guayaquil, debido al armado de la infraestructura de largada.

Este tramo permanecerá cerrado hasta las 23:00 horas del sábado, aunque se permitirá el paso de vehículos de vecinos de la zona, con excepción de la franja horaria entre las 18:00 y las 19:30 horas del sábado, cuando se dará comienzo a la carrera.

Afiche que muestra el recorrido de la 31ª edición de la carrera San Felipe y Santiago. Foto: Instagram/movilidad im.

Cortes de tránsito y zonas donde no se puede estacionar el sábado

Durante la jornada del sábado 14 de noviembre los cierres se ampliarán de la siguiente manera:



A partir de las 08:00 horas se cortará la senda sur de rambla Presidente Wilson entre Sarmiento y Errazquin hasta la medianoche, desviando el flujo por Sarmiento; vía por la que se mantendrá el acceso al Teatro de Verano y a los clubes de pesca.

A las 14:00 horas se cerrará la rambla hacia el este, desde Errazquin hasta Juan María Pérez, momento en que se comenzarán a retirar los autos estacionados.

Desde las 15:00 horas se bloqueará el resto del circuito hasta la largada, además de la senda norte entre Tabaré y Juan María Sosa.

Finalmente, entre las 18:30 y las 19:30 horas se aplicará un corte por seguridad en la senda hacia el oeste desde Coimbra y General Paz.

No obstante, entre las 07:00 y las 22:00 horas del sábado 14 quedará prohibido estacionar en todo el circuito de la senda sur, desde O'Higgins y Coimbra hasta bulevar Artigas, en rambla República de México, de Ciudad de Guayaquil a Coimbra, en la senda norte entre bulevar Artigas y Juan María Sosa, y en la senda oeste de bulevar Artigas entre García Cortinas y la rambla.

En ese contexto, la IMM recomienda evitar la zona costera durante la jornada del sábado desde las 15:00 horas y circular por avenida Italia como vía alternativa.

Cientos de personas participando de la carrera de San Felipe y Santiago 2025. Foto: Intendencia de Montevideo.

Cómo funcionan los desvíos del ómnibus

El operativo también modifica el recorrido de varias líneas de ómnibus durante la jornada del sábado. Desde las 15:00 horas, la terminal ubicada en Kibón operará de forma provisoria sobre la senda norte de la rambla, entre 26 de Marzo y Luis Alberto de Herrera, por lo que las líneas desde Pocitos desviarán por Benito Blanco, 26 de Marzo y rambla, mientras que los servicios 181, 185 y 186 circularán por Luis Alberto de Herrera, Antonio Costa y rambla.

Por su parte, la línea 104 hacia Carrasco desviará desde las 08:00 horas por 26 de Marzo, Luis Alberto de Herrera, Rivera, Arrascaeta y Verdi, y la línea DE1 modificará su ruta hacia Carrasco entre las 08:00 y las 23:00 horas.