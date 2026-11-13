Cortes y desvíos en la rambla de Montevideo desde este viernes por la carrera San Felipe y Santiago
La Intendencia de Montevideo detalló el operativo de tránsito que comenzará este viernes en la zona de largada y se extenderá durante todo el sábado, en el marco de la 31ª edición de la carrera.
La 31ª edición de la carrera San Felipe y Santiago durante este sábado 14 de noviembre de 2026 genera importantes cortes y desvíos en el tránsito de distintos puntos de la rambla capitalina, según informó la Intendencia de Montevideo (IMM).
La competencia largará a las 19:00 horas desde la plaza Virgilio, ubicada en rambla y Coimbra, continuará todo su trayecto por la zona costera hasta su llegada prevista en rambla y bulevar Artigas.
Según detalla la comuna, desde las 08:00 horas de este viernes 13 de noviembre ya se estableció el primer cierre en la rambla República de México, entre Coimbra y Ciudad de Guayaquil, debido al armado de la infraestructura de largada.
Este tramo permanecerá cerrado hasta las 23:00 horas del sábado, aunque se permitirá el paso de vehículos de vecinos de la zona, con excepción de la franja horaria entre las 18:00 y las 19:30 horas del sábado, cuando se dará comienzo a la carrera.
Cortes de tránsito y zonas donde no se puede estacionar el sábado
Durante la jornada del sábado 14 de noviembre los cierres se ampliarán de la siguiente manera:
- A partir de las 08:00 horas se cortará la senda sur de rambla Presidente Wilson entre Sarmiento y Errazquin hasta la medianoche, desviando el flujo por Sarmiento; vía por la que se mantendrá el acceso al Teatro de Verano y a los clubes de pesca.
- A las 14:00 horas se cerrará la rambla hacia el este, desde Errazquin hasta Juan María Pérez, momento en que se comenzarán a retirar los autos estacionados.
- Desde las 15:00 horas se bloqueará el resto del circuito hasta la largada, además de la senda norte entre Tabaré y Juan María Sosa.
- Finalmente, entre las 18:30 y las 19:30 horas se aplicará un corte por seguridad en la senda hacia el oeste desde Coimbra y General Paz.
No obstante, entre las 07:00 y las 22:00 horas del sábado 14 quedará prohibido estacionar en todo el circuito de la senda sur, desde O'Higgins y Coimbra hasta bulevar Artigas, en rambla República de México, de Ciudad de Guayaquil a Coimbra, en la senda norte entre bulevar Artigas y Juan María Sosa, y en la senda oeste de bulevar Artigas entre García Cortinas y la rambla.
En ese contexto, la IMM recomienda evitar la zona costera durante la jornada del sábado desde las 15:00 horas y circular por avenida Italia como vía alternativa.
Cómo funcionan los desvíos del ómnibus
El operativo también modifica el recorrido de varias líneas de ómnibus durante la jornada del sábado. Desde las 15:00 horas, la terminal ubicada en Kibón operará de forma provisoria sobre la senda norte de la rambla, entre 26 de Marzo y Luis Alberto de Herrera, por lo que las líneas desde Pocitos desviarán por Benito Blanco, 26 de Marzo y rambla, mientras que los servicios 181, 185 y 186 circularán por Luis Alberto de Herrera, Antonio Costa y rambla.
Por su parte, la línea 104 hacia Carrasco desviará desde las 08:00 horas por 26 de Marzo, Luis Alberto de Herrera, Rivera, Arrascaeta y Verdi, y la línea DE1 modificará su ruta hacia Carrasco entre las 08:00 y las 23:00 horas.
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