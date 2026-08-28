El Cuarteto de Nos revive cinco canciones del disco "Raro" a 20 años de su lanzamiento con una sesión en vivo
La producción audiovisual, dirigida por Alfonso Guerrero, reúne a Roberto Musso, Álvaro Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero junto a Luis Angelero, con Juan Campodónico como invitado especial.
La banda uruguaya El Cuarteto de Nos estrenó ayer en plataformas Raro (Live Session), un corto audiovisual realizado con motivo del 20° aniversario de Raro, el álbum que marcó un antes y un después en su trayectoria.
Dirigido por Alfonso Guerrero, de Pardelion Films, el audiovisual muestra a la banda interpretando en vivo cinco canciones del disco: “Nada es gratis en la vida”, “Ya no sé qué hacer conmigo”, “Hoy estoy raro”, “Invierno del 92” y “Yendo a la casa de Damián”. Desde un plano en primera persona, se ve a Roberto Musso, Álvaro Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero junto a Luis Angelero —guitarrista de los shows del grupo—. Juan Campodónico, productor del álbum, también participa en el video.
Raro (Live Session) incluye referencias a otros momentos de su carrera, como un cuaderno negro con la inscripción “Mi lista negra” en la tapa, en alusión a la canción incluida en Bipolar.
El álbum fue lanzado en 2006 por Bizarro Records y representó un cambio de estilo para El Cuarteto de Nos, con un mayor énfasis en las rimas y la fusión de distintos géneros. Esto generó que la popularidad del grupo aumente en Uruguay y también se expanda a países como España y México.
La sesión en vivo es solo el comienzo de la celebración. Este 19 de diciembre, la banda dará un show para celebrar el aniversario en la Rambla de Punta Carretas.
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