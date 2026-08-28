El Cuarteto de Nos revive cinco canciones del disco "Raro" a 20 años de su lanzamiento con una sesión en vivo

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos estrenó ayer en plataformas Raro (Live Session), un corto audiovisual realizado con motivo del 20° aniversario de Raro, el álbum que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Dirigido por Alfonso Guerrero, de Pardelion Films, el audiovisual muestra a la banda interpretando en vivo cinco canciones del disco: “Nada es gratis en la vida”, “Ya no sé qué hacer conmigo”, “Hoy estoy raro”, “Invierno del 92” y “Yendo a la casa de Damián”. Desde un plano en primera persona, se ve a Roberto Musso, Álvaro Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero junto a Luis Angelero —guitarrista de los shows del grupo—. Juan Campodónico, productor del álbum, también participa en el video.

Raro (Live Session) incluye referencias a otros momentos de su carrera, como un cuaderno negro con la inscripción “Mi lista negra” en la tapa, en alusión a la canción incluida en Bipolar.

El álbum fue lanzado en 2006 por Bizarro Records y representó un cambio de estilo para El Cuarteto de Nos, con un mayor énfasis en las rimas y la fusión de distintos géneros. Esto generó que la popularidad del grupo aumente en Uruguay y también se expanda a países como España y México.

La sesión en vivo es solo el comienzo de la celebración. Este 19 de diciembre, la banda dará un show para celebrar el aniversario en la Rambla de Punta Carretas.