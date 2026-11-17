El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, volvió a los medios esta semana y pasó por el programa de streaming La última, donde protagonizó una entrevista distendida, con espacio para las anécdotas familiares, el fútbol, el básquetbol, la política y hasta una porción de pizza en vivo. En medio de las bromas y las dinámicas propuestas por los conductores, el dirigente tricolor terminó revelando sus preferencias electorales y contó que votó por Carolina Cosse en las internas del Frente Amplio y por la lista de la actual vicepresidenta en las elecciones nacionales.

Durante la charla, Perchman repasó aspectos de su vida personal, habló de sus dos hijos, de sus padres y hermanos, y recordó su vínculo de toda la vida con el deporte. Su pasión por Aguada en el básquetbol y por Nacional en el fútbol también tuvo un lugar destacado en una conversación que transitó entre las confidencias y el humor.

Uno de los momentos más divertidos llegó cuando los conductores le propusieron un juego: imaginar una suerte de "careo dialéctico" con distintas personalidades de la política, la historia y otros ámbitos. Ante cada nombre, Perchman debía responder si consideraba que ganaría, perdería o empataría en una hipotética discusión.

El vicepresidente tricolor se mostró confiado frente a la mayoría de sus eventuales contrincantes y solamente admitió que podría perder ante dos figuras: el expresidente Julio María Sanguinetti y el histórico líder soviético Vladimir Lenin o el expresidente de EE.UU. Barack Obama. Con Federico Buysan declaró empate.

Cuando apareció el nombre del presidente Yamandú Orsi, Perchman consideró que el mandatario no lograría imponerse en ese imaginario duelo verbal.

La respuesta dio pie a una observación de uno de los conductores: "Vos lo que pasa es que sos más de Cosse que de Yamandú, ¿no?".

El dirigente tricolor confirmó entonces su preferencia por la vicepresidenta. "Sí, voté a Carolina Cosse", respondió.

Acto de Carolina Cosse. Estefania Leal/Archivo El Pais

Ante la insistencia de los anfitriones, precisó que había respaldado a la actual vicepresidenta en las elecciones internas del Frente Amplio, en las que compitió con Orsi por la candidatura presidencial.

"Me cae bien Yamandú, pero voté a Carolina", expresó Perchman, quien también confirmó que en las elecciones nacionales posteriores respaldó la candidatura de Orsi, pero con la lista "La Amplia", el sector político encabezado por Cosse.

"¡Flavio Perchman, votante de La Amplia!", celebraron entre risas los conductores, que inmediatamente comenzaron a imaginar las repercusiones que podría generar la declaración en las redes sociales.

"¡Qué momentazo! Ese clip no lo tenía", comentó uno de los integrantes del programa, mientras sus compañeros bromeaban con la posibilidad de editar el fragmento con los colores y las consignas asociadas al sector político.