La actriz argentina Luisana Lopilato recibió un revés judicial en Uruguay luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno desestimara los principales reclamos de una demanda millonaria que había presentado contra una empresa de alarmas de Maldonado y la multinacional española Prosegur. La artista había reclamado una cifra superior a los dos millones de dólares, pero la resolución estableció una indemnización de US$ 4.000, más los intereses legales.

La historia se remonta a 1996, cuando la empresa de seguridad Punta Systems, con sede en Maldonado, lanzó un comercial gráfico y televisivo protagonizado por una niña que conversaba con su osito de peluche. En el aviso, la pequeña le anunciaba a su compañero de juegos que irían al cine y que podían salir tranquilos porque la casa quedaría protegida por el sistema de alarmas de la compañía.

El comercial, emitido por los canales 7 y 11 de Maldonado, tuvo una importante repercusión local. Su éxito llevó a la empresa a incorporar la imagen de la niña en sus camionetas, cartelería y otros elementos identificatorios, convirtiéndola en uno de los rostros más reconocibles de la marca.

La pieza había sido creada por Eduardo Schejtman, reconocido publicista y músico argentino, responsable de recordadas campañas que marcaron una época en la televisión de la región.

Según informó el periodista Gustavo Descalzi en Montevideo Portal, Schejtman había realizado el comercial mediante un acuerdo de canje publicitario con Punta Systems. La publicidad continuó emitiéndose hasta 2006, cuando comenzó el conflicto por los derechos de imagen.

Ese año, Eduardo Lopilato, padre de la actriz, inició un reclamo ante la Justicia de Maldonado por considerar que la imagen de su hija había sido utilizada indebidamente durante años. La pretensión económica inicial superaba los US$ 50.000, a los que se agregaban otros montos por daños y perjuicios.

Ante la controversia, Punta Systems retiró la publicidad y la cartelería que incluía a la niña. Los representantes de la compañía sostuvieron que desconocían la identidad de la protagonista del aviso y consideraron desproporcionada la cifra reclamada. Argumentaron que estaban dispuestos a pagar el caché artístico correspondiente a una publicidad de aquellas características en 1996, que estimaban entre 100 y 200 dólares, con renovaciones anuales.

El conflicto adquirió otra dimensión después de que Prosegur adquiriera Punta Systems en 2009. A partir de esa operación, la parte demandante amplió sus pretensiones económicas e incorporó a la multinacional española al litigio.

El reclamo pasó entonces a incluir un porcentaje de la facturación de Prosegur en Uruguay, lo que elevó la cifra pretendida a más de US$ 2 millones. Paralelamente, también continuó la demanda contra los antiguos propietarios de Punta Systems, cuyo monto había alcanzado una cifra de seis dígitos en dólares.

El expediente judicial iniciado en 2013 atravesó distintas instancias durante 13 años, hasta que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno dictó la sentencia.

La resolución significó un duro revés para las aspiraciones económicas de Lopilato. En el caso de Prosegur, el tribunal hizo lugar a la prescripción extintiva invocada por la multinacional respecto del reclamo indemnizatorio por responsabilidad extracontractual.

Uno de los elementos considerados fue que la compañía española había adquirido Punta Systems en 2009, tres años después de que la empresa de Maldonado retirara la publicidad que había originado la controversia.

Por otra parte, los magistrados también desestimaron los principales reclamos contra Nautiland S.A., razón social de Punta Systems, aunque establecieron que la firma deberá abonar a la actriz US$ 4.000 en concepto de lucro cesante por caché artístico, más los intereses legales correspondientes desde la presentación de la demanda hasta su efectivo pago.

