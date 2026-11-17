La última gala de eliminación de Gran Hermano Uruguay dejó un resultado inesperado para los seguidores del programa. En una placa definitiva junto a Juan Martín Santana y Bruno Acevedo, el público decidió con el 59% de los votos que Bruno Reyes abandonara la casa tras dos meses de competencia.

La definición tomó por sorpresa a buena parte de la audiencia, ya que la mayoría de los sondeos previos en redes sociales, incluido el de El País, vaticinaban que el eliminado sería Juan Martín. El camino hacia esta placa había comenzado a despejarse el jueves pasado, cuando el líder de la semana, Esteban Álvarez, decidió salvar a Matías Calimares, y continuó ayer con la salida de placa de Fabricio Bianchessi, dejando todo servido para el duelo final de esta noche.

¡TENEMOS NUEVO ELIMINADO! 🚨 Bruno debe abandonar la casa más famosa. ¡Así se despide de Gran Hermano! #GranHermanoUY https://t.co/Z4BWZL754N — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) November 17, 2026

Apenas se conoció la decisión del público, el participante Guillermo Suárez se quebró en un llanto desconsolado. Bruno se dedicó a contener a su amigo entre abrazos y palabras de aliento. "Recién empieza y yo te voy a estar mirando y bancando afuera, hermano. Tenés una vida entera. Te dejo más ropa, hermano", le dijo para calmarlo, y lo elogió: "Sos la persona más buena en esta casa". Antes de cruzar la puerta, Bruno les dejó a sus compañeros una autocrítica como consejo de juego. "No cometan el error que cometí yo de enroscarse tanto. Disfruten un poquito más adentro, déjense de tanta pavada", expresó.

El momento de la salida también tuvo un tono emotivo a través de la voz de Gran Hermano, que lo despidió con palabras de reconocimiento: "Me cuesta despedirme de la gente, pero me tengo que seguir acostumbrando. Sos un caballero, y eso lo sabrás. Sé que afuera hay una hermosa vida esperándote, así que vamos por ella. ¿Te parece?". Visiblemente conmovido, el participante agradeció por la oportunidad y por el grupo humano antes de escuchar el saludo final del anfitrión de la casa: "Te vamos a extrañar".

Bruno Reyes es un guardavidas de 32 años que entró a la casa de "Gran Hermano Uruguay". Foto: @granhermano_uy

Ya en el exterior, Bruno fue recibido por Eliana Dide, quien destacó el impacto que generó su salida entre los jugadores que quedaron en competencia y buscó contenerlo al verlo movilizado. "Estar saliendo ahora a la realidad de un confinamiento total donde se vive todo de un modo muy intenso. Para bien o para mal jugamos, nos divertimos, la pasamos mal, pero fue una experiencia increíble", reflexionó el recién eliminado.

Consultado por la conductora sobre lo más valioso de su paso por el reality, Bruno puso el foco en los vínculos. "Me llevo amistades que te das cuenta de que son para toda la vida", aseguró, mencionando incluso a compañeros que rezaron por él durante la gala. Al mismo tiempo, reconoció que la convivencia le jugó en contra: "Sé que estaba pasado de rosca. Es difícil luchar con el carácter de uno cuando sabés que todo el tiempo todo puede ser usado en tu contra. Te estás sugestionando todo el tiempo con lo que pasa afuera".

Cuando Dide le recordó que el público juzga su rol como jugador y no como persona, y le preguntó si creía que ese exceso de estrategia había sellado su salida, Bruno coincidió: "Puede ser. Le puse mucha cabeza en vez de disfrutarlo más. Eso me llevó noches sin dormir, todo el tiempo pensando, y te saca mucho del disfrute del día a día". Antes de despedirse, cerró con una última expresión de deseo sobre su paso por el certamen: "Espero haber dejado huella".

Tras la salida de Bruno Reyes, siguen 12 participantes en competencia: Bruno Acevedo, Facundo Fernández, Guillermo Suárez, Gustavo Fernández, Juan Martín Santana, Esteban Álvarez, Matías Calimares, Fabricio Bianchessi, Jazmín Esquivel, Melanie Porta, Jéssica Martínez y Tai Dudok.