Encuesta: ¿quién se irá hoy de "Gran Hermano Uruguay"? Elegí entre Acevedo, Bruno y Juanma quién queda eliminado

La casa de Gran Hermano Uruguay atraviesa una nueva semana de definiciones. Después de una serie de movimientos que modificaron el escenario de la competencia, tres participantes quedaron en riesgo de eliminación: Bruno, Acevedo y Juanma.

La placa tuvo dos movimientos importantes: luego de conocerse los nominados, Esteban, líder de la semana, decidió salvar a Matías, mientras que Fabricio logró salir de placa por decisión del público durante la gala de este domingo.

La elección de Esteban fue uno de los momentos centrales de la semana. Como líder, tuvo la posibilidad de modificar la placa y optó por sacar a Matías de la zona de riesgo, una decisión que dejó a sus compañeros frente a una nueva instancia de incertidumbre.

A su vez, Fabricio consiguió el domingo, noche que entró Luana a la casa, el respaldo necesario de los televidentes para abandonar la placa y asegurar su continuidad en el reality de Canal 10. De esta manera, el escenario quedó definido con Bruno, Acevedo y Juanma como los participantes que todavía dependen del voto del público.

Luana despidiéndose de la casa de Gran Hermano. Foto: captura de pantalla de YouTube

La competencia entra así en una nueva etapa, con tres jugadores que deberán esperar el resultado de la votación y con las estrategias dentro de la casa cada vez más importantes. Las alianzas, las diferencias de convivencia y las decisiones de los líderes vuelven a ser determinantes en una semana que puede cambiar el rumbo del juego.

Cómo votar en Gran Hermano Uruguay y cuánto cuesta

La votación oficial de Gran Hermano Uruguay es negativa: el público debe elegir al participante que quiere eliminar. Quien acumule más votos deberá abandonar la casa.

Para participar por SMS, hay que enviar la palabra VOTO, seguida del nombre del nominado, al 7020. Cada mensaje cuesta 20 pesos uruguayos, IVA incluido.

También se puede votar mediante la aplicación Pago Después, donde el voto individual cuesta 15 pesos, IVA incluido.

Estudio de Gran Hermano Uruguay en Canal 10. Foto: Estefanía Leal.

Encuesta de TVShow: ¿quién querés que abandone la casa?

TVShow invita a sus lectores a participar en una nueva encuesta para conocer sus preferencias de cara a la próxima eliminación de Gran Hermano Uruguay: ¿quién debería abandonar la casa, Bruno, Acevedo o Juanma?

Esta consulta es independiente de la votación oficial del programa. Participar permite expresar una preferencia, pero no suma votos ni modifica el resultado de la eliminación.

Votá a continuación.