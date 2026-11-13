"Gran Hermano Uruguay": cómo quedó la histórica placa final de nominados tras la salvación de Esteban

La casa de Gran Hermano Uruguay atraviesa una semana de cambios. Después de la eliminación de Agustina Zerbino y de una gala de nominaciones que dejó una placa inédita, Esteban Álvarez modificó el escenario del juego. El líder de la semana decidió salvar a Matías Calimares, uno de los participantes con quien tiene cercanía dentro de la casa.

De esta manera, la primera placa integrada exclusivamente por hombres desde el comienzo del reality de Canal 10 quedó conformada por cuatro jugadores: Bruno Reyes, Bruno Acevedo, Fabricio Bianchessi y Juan Martín Santana. Uno de ellos será el próximo en abandonar la competencia.

La semana había comenzado con la salida de Agustina Zerbino. El lunes, la participante perdió el mano a mano frente a Tai Dudok y debió dejar la casa después de recibir el 80,31% de los votos negativos del público, frente al 19,63% de su compañera. Su eliminación también modificó la composición del grupo: actualmente quedan nueve hombres y cuatro mujeres en competencia.

Tai realizó la espontánea de esta semana. Foto: Archivo.

El martes, Esteban Álvarez se convirtió en el nuevo líder de la semana, un beneficio que le permitió quedar fuera de las nominaciones y que este jueves pudo utilizar para rescatar a uno de sus compañeros.

La gala del miércoles había dejado cinco participantes en riesgo de eliminación. Bruno Reyes fue el más votado por sus compañeros, con siete votos, seguido por Matías Calimares, con seis, y Bruno Acevedo, con cinco. Fabricio Bianchessi y Juan Martín Santana habían empatado con cuatro votos cada uno, por lo que ambos también quedaron nominados.

La votación tuvo además un movimiento particular: Tai Dudok utilizó la nominación espontánea y repartió sus votos entre Jazmín Esquivel y Fabricio Bianchessi. Este último terminó dentro de la placa, mientras que Jazmín logró evitarla.

Con la salvación de Matías, la placa se redujo a cuatro participantes y dejó otro dato significativo: tres de ellos, Calimares, Bianchessi y Santana, nunca habían estado nominados hasta esta semana.

¿Cuándo se conocerá al próximo eliminado de "Gran Hermano Uruguay?"

La definición continuará el domingo, cuando el participante que reciba menos votos negativos del público sea salvado de la placa. Los tres restantes seguirán en riesgo y el lunes se conocerá quién deberá abandonar la casa.

La próxima eliminación podría marcar la segunda salida de un hombre desde el comienzo de la temporada del reality. Para votar, el público puede enviar un SMS con la palabra VOTO seguida del nombre del participante al 7020 o hacerlo a través de la aplicación Pago Después.