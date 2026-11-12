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    ¿Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Uruguay"? Por primera vez, la placa está integrada solo por hombres

    La gala de nominación dejó a cinco jugadores en riesgo de eliminación. Tai utilizó la espontánea y Esteban, como líder de la semana, tendrá la posibilidad de salvar a uno de ellos este jueves.

    El País
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    12/11/2026, 02:28
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    Colo Gianarelli en "Gran Hermano: Uruguay", de Canal 10.
    Colo Gianarelli en "Gran Hermano: Uruguay", de Canal 10.
    Foto: Estefanía Leal.

    La placa de nominados de Gran Hermano Uruguay tiene características inéditas esta semana. Por primera vez, todos los participantes que quedaron en riesgo de eliminación son hombres. Además, tres de ellos —Matías Calimares, Fabricio Bianchessi y Juan Martín Santana— nunca habían estado nominados. A esto se suma que, en esta oportunidad, la placa quedó integrada por cinco jugadores.

    El participante que recibió más votos de sus compañeros fue Bruno Reyes, con siete. En segundo lugar quedó Matías Calimares, con seis, mientras que Bruno Acevedo obtuvo cinco. Fabricio Bianchessi y Juan Martín Santana empataron con cuatro votos cada uno y también quedaron nominados, de acuerdo con la regla que contempla los empates entre los últimos puestos de la placa.

    Gran Hermano Uruguay.
    "El Colo" Gianarelli con el sobre de la nominación espontánea.

    La votación también dejó a otros seis participantes con votos, aunque no fueron suficientes para quedar en riesgo de eliminación: Gustavo Fernández, Jazmín Esquivel y Tai Dudok recibieron tres cada uno, mientras que Facundo Fernández, Jessica Martínez y Melanie Porta sumaron dos votos.

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    Uno de los movimientos destacados de la gala fue la nominación espontánea de Tai Dudok. La participante decidió otorgarle tres votos a Jazmín Esquivel y los dos restantes a Fabricio Bianchessi. De esa manera, contribuyó a que ambos sumaran votos en la noche, aunque solo Fabricio terminó dentro de la placa.

    Entre los participantes que no quedaron nominados, Guillermo Suárez fue el único que no recibió votos. Esteban Álvarez, en tanto, es el líder de la semana y, por esa condición, estaba exento de ser nominado.

    ¿Cómo se definirá la próxima eliminación de Gran Hermano?

    La definición tendrá varias instancias. Este jueves, Esteban tendrá la posibilidad de utilizar su beneficio como líder para salvar a uno de los cinco nominados. Luego, el domingo, el participante que haya recibido menos votos del público será salvado de la placa.

    De esa manera, quedarán tres jugadores en riesgo. Entre ellos se definirá la próxima eliminación, que se conocerá el lunes, cuando el participante que acumule más votos del público deberá abandonar la casa.

    Para votar, el público puede enviar un SMS con la palabra VOTO seguida del nombre del participante al 7020 o hacerlo a través de la aplicación Pago Después.

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