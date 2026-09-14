¿Qué hay para hacer en la semana? Una de terror uruguaya al cine, "Catedrales" en streaming, música y más

La tercera semana de setiembre llega con una agenda cargada de actividades para hacer en Montevideo: entre el domingo 13 y el sábado 19 de setiembre de 2026 habrá estrenos en plataformas de streaming, conciertos, estrenos de cine, de ballet y varias propuestas para las tablas. A eso se suma la actividad en Plaza Prado, que vuelve a ponerle música a las noches de la Rural del Prado.

Nuevas series y películas en HBO Max, Netflix, Disney+ y Prime Video, músicos uruguayos y espectáculos de artistas que llegan a Montevideo. Estas son algunas de las opciones para armar la agenda de los próximos días.

Ballet, humor, un festival y varios estrenos en las tablas

Es una semana intensa en materia teatral. Hoy llega a El Galpón, Tom en la granja de Michel Marc Bouchard con dirección de Marcos Acuña, y Ver el mundo arder de Guillermo Francia, en el Stella.

Además, el jueves Lea Bensasson se presenta en Magnolio con Mi gran casamiento hebreo, y el Ballet Nacional del Sodre comienza las funciones de Coppélia en el Auditorio Adela Reta.

Y desde mañana se realiza el festival Cretino, que celebra las artes escénicas independientes y musicales con una agenda que incluye Eventos adversos (mañana) con Emilia Díaz, y Cretinos (martes) de Federico Guerra.

“Catedrales”, “Monstruo” y más estrenos en el streaming

Las plataformas de streaming tienen varios estrenos esperados esta semana. El martes en Netflix se estrena la española Hugo 24, con Aaron Piper; y el miércoles llegan a Prime Video Neagley, el spin off de Reacher, y Catedrales, serie chilena basada en la novela de Claudia Piñeiro, y la miniserie Amores inesperados, que protagoniza Martín Bossi, a Disney+. El jueves se estrena en Netflix la segunda temporada de la serie animada Stranger Things: Historias de 1985, y la cuarta temporada de Monstruo: La historia de Lizzie Borden. Además, el viernes se estrena en HBO Max el premiado drama de Chloe Zhao, Hamnet.

Un montón de propuestas de música para toda la semana

La oferta de música uruguaya es muy variada esta semana. En Plaza Prado, la grilla tiene hoy a Denis Elías y Enzo y la Sub21, mañana a Sole Ramírez y Anita Valiente, el martes a La nueva historia y La misma cuadra, el miércoles De la previa y La penúltima, y el jueves el show es de Chacho Ramos.

El viernes Carlos Malo y Martín Piña se suben al escenario, y el sábado están Franco Augusto y Caracól. Además, el jueves en Sala del museo será el regreso de la banda uruguaya La Saga, y en el Carrasco Lawn Tennis se realizará un Ciclo de Jazz, para homenajear a Duke Ellington. El viernes en Sala Rondeau Los nuevos creyentes presentan su nuevo material, Primavera psicodélica; y Santi Echeverría se presenta con banda completa en Inmigrantes. El sábado se realizará la primera edición de Día Mateo en Sociedad Urbana Villa Dolores con música en vivo y feria de libros y vinilos; además la banda María Puñales presenta su primer disco en Bluzz Bar; y Par presenta su nuevo disco, Balneario, junto a artistas invitados en Magma Futura.

La pantalla grande trae estrenos y un festival italiano

Esta semana los estrenos de cine comienzan mañana con la animación One Piece: la película en Movie Nuevocentro. En cuanto a los estrenos regulares, el jueves se estrena la de acción Código Venganza, donde Jason Statham se enfrenta a una conspiración internacional, y la de terror Resident Evil: Hora cero. Se trata de un reinicio de la franquicia basada en el videojuego, ahora a cargo de Zach Cregger. También de terror es la uruguaya ¿Qué pasó con Nath_666? que tendrá funciones en Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. Además, el jueves en los cines Life comienza la Semana del cine italiano, compuesta por títulos recientes como las premiadas Familia de Francesco Costabile y La última vuelta de Francesco Sossai.

Emilia Mazer, stand up y una obra premiada llegan de visita

Como todas las semanas, hay varios espectáculos que llegan del exterior y se suman a la cartelera. Esta semana la argentina Emilia Mazer se presenta, el viernes en sala teatro Mad con el unipersonal Las de siempre. Un chat de amigas. Ese día, pero en Magnolio Sala se presenta la comediante Maya Landesman con Estoy Grande, ¿y qué? - Más años, más historias, más risas!!, y el DJ argentino Frasia se presenta en Bluzz Bar. Además, el sábado, en el teatro Solís comienzan las funciones de Saraos Uranistas, el premiado musical de Juanse Rauch sobre el universo queer de la Buenos Aires de la década de 1930.