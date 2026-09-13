Sir András Schiff, el pianista ilustre que vuelve a Uruguay y quiera mostrar un mundo mejor a través del piano

Al igual que en su visita en 2023 —cuando encantó a un Teatro Solís repleto— el pianista británico, Sir András Schiff, no adelantó el programa del recital que dará este jueves 17 de setiembre a las 19.30 en el mismísimo Solís. Es parte del la temporada del Centro Cultural de Música (CCM) y quedan entradas en Tickantel.

“Busco espontaneidad y libertad”, le contó Schiff a El País sobre su hermetismo con su programa que en 2023 reveló directamente sobre el escenario. “Y también un contacto más cercano con mis oyentes”.

Se adelanta eso sí, que allí se escucharán obras Bach, Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert. Son algunos de los compositores a los que siempre “porque simplemente son los mejores”, dijo Schiff.

“Cada concierto es un desafío y nunca se puede estar seguro de que saldrá bien”, agregó el maestro. “Sin embargo, hay que estar muy bien preparado y ser disciplinado. También hay que ser humilde. Estos compositores son gigantes y es un privilegio representarlos”.

“Todo apunta a versiones definitivas del repertorio pianístico”, le contó a El País, Alberto Reyes, consejero general del CCM. “ Schiff es uno de los genios del teclado que tiene ‘en dedos’ una cantidad impresionante del repertorio clásico y romántico y es capaz de tocarlo en cualquier momento”.

“Es un repertorio que ha sido objeto ya de décadas de estudio, de análisis, de reflexión y ponderación”, agregó Reyes. “Y en el momento de ejecutarlo siempre encuentra un detalle que ha quedado integrado en su subconsciente y surge como algo novedoso, espontáneo. Oímos, así, una obra que es como un organismo vivo, que crece de manera orgánica, y que como todo lo que está vivo, nos puede sorprender en cualquier momento”.

Sir András Schiff, nacido en Budapest en 1953, es uno de los grandes pianistas de su generación y una de las figuras más respetadas de la interpretación de la música clásica. Formado en la Academia Franz Liszt de Budapest, estudió con maestros como Pál Kadosa, György Kurtág y András Mihály, y posteriormente amplió su formación en Londres con George Malcolm.

Su carrera internacional comenzó a consolidarse tras ganar premios en importantes concursos, entre ellos el Concurso de Piano de Leeds de 1975. Desde entonces ha desarrollado una trayectoria particularmente vinculada a Bach, Mozart, Beethoven y Schubert, compositores cuyas obras interpreta con una combinación de rigor, profundidad y gran atención al detalle.

Sus numerosas grabaciones han recibido algunos de los principales reconocimientos de la industria discográfica. También ha dirigido orquestas desde el piano y ha ejercido una intensa actividad como docente y mentor de jóvenes músicos. En 2001 recibió el título de caballero de la Corona británica y en 2014 fue distinguido con el Praemium Imperiale.

El suyo es el antepenúltimo espectáculo de la temporada 2026 del CCM. El martes 6 de octubre se presentará la Camerata Salzburg con la violinista María Dueñas y el cierre del año será el 4 de noviembre con el Monteverdi Choir y el English Baroque Soloists dirigidos por Christophe Rousset.

—Usted ha tomado posición sobre cuestiones de política . ¿Cuál es su visión sobre el crecimiento de los movimientos de extrema derecha en Europa y América?

Schiff: Los acontecimientos recientes en mi país natal, Hungría, nos demuestran que nunca debemos perder la esperanza. Estoy muy preocupado por el avance de la extrema derecha en Europa; esto es consecuencia del fracaso de la izquierda.

—¿Es lo que más le preocupa?

Schiff: Me preocupa aún más Estados Unidos. Y no solo Donald Trump, sino quienes votaron por él, por segunda vez. Las personas no son tan inocentes como les gustaría ser.

—¿Qué sigue emocionándolo de sentarse frente a un piano y tocar para un público?

Schiff: El deseo de compartir, de mostrarles un mundo mejor.

