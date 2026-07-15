El pianista Alberto Reyes lanza una obra histórica sobre el auge y la decadencia de la música clásica en Uruguay

A las 18.30, el pianista y ensayista uruguayo Alberto Reyes presentará su nuevo libro en el Museo Zorrilla.

Se trata de El patrimonio perdido: auge y decadencia de la música clásica en Uruguay, una obra que ofrece un recorrido histórico por los cambios que atravesó el género en conexión con las transformaciones nacionales. Por ejemplo, aborda la creación del Sodre en una época en la que Uruguay se encontraba inmerso en el panorama internacional.

Reyes también reflexiona sobre la identidad y el rol de la música clásica en nuestra sociedad. Menciona la afición que existía por el género, que se demostraba en la programación del Sodre y en diferentes estaciones de radio dedicadas a sintonizar a diario distintas piezas.

El arquitecto Willliam Rey Ashfield y el Maestro Hugo López Chirico acompañarán a Reyes en la presentación del libro.

En 2023, el pianista publicó Preludio, coral y fuga, su primer libro, en el que repasa su vida y obra.

Reyes cuenta con una larga trayectoria en la música. A los 13 años debutó con la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre y luego realizó giras por países como Estados Unidos y Canadá. También recibió premios en concursos internacionales.