Murió Abdón Fernández, el payador más longevo del Uruguay y referente del canto improvisado

La mùsica tradicional uruguaya está de luto. Falleció Abdón Fernández, reconocido como el payador más longevo del país, a los 93 años. Oriundo de Sarandí Grande (Florida), dedicó toda su vida al arte de la improvisación y se convirtió en una de las figuras más respetadas del canto criollo, con actuaciones en escenarios nacionales e internacionales.

Conocido popularmente como "El Colorado", Fernández fue durante décadas un infaltable de la Criolla del Prado y de numerosos festivales tradicionales en todo el país. Su vigencia sorprendía incluso a sus colegas: a los 93 años continuaba improvisando versos con la misma pasión que lo acompañó durante toda su carrera.

Su última aparición pública fue en abril de este año, cuando participó del Encuentro Nacional de Payadores realizado en su ciudad natal, Sarandí Grande, donde volvió a demostrar su talento frente al público en dupla con Christian Silva.

Además de los escenarios, Fernández tuvo una destacada presencia en la radio uruguaya. En las décadas de 1970 y 1980 condujo y participó en audiciones dedicadas a la música tradicional y el folclore por Radio Nacional y Radio América, contribuyendo a difundir la cultura criolla y el arte payadoril.

En los últimos años residía en la ciudad de Sauce, donde este viernes familiares, amigos y admiradores le dieron el último adiós durante el velatorio.

La noticia generó una profunda conmoción entre artistas y seguidores del género. El comunicador Jordan Sena lo recordó con un emotivo mensaje: "La familia y el arte payadoril siguen de luto. Falleció el payador floridense Abdón Fernández. Nacido en 1933, con sus 93 años seguía improvisando como en sus mejores tiempos". También destacó el orgullo que representó para Sauce y para el país por haber llevado la tradición uruguaya a cada peña y escenario donde actuó.

Otro de los homenajes llegó de parte del payador Diego Sosa, quien expresó: "La familia del arte del payador no deja de tener noticias tristes. Hace instantes ha fallecido nuestro querido colega y amigo, el payador floridense Abdón Fernández". Además, envió sus condolencias a los familiares y recordó el velatorio realizado en la ciudad de Sauce.

El mundo del repentismo viene del duelo por el fallecimiento repentino del payador Gabriel Luceno, en las últimas semanas, a la edad de 51 años.