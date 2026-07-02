Dolor por la muerte repentina del payador Gabriel Luceno, referente de la cultura criolla, a los 51 años

El payador Gabriel Luceno, una de las figuras más destacadas del género en Uruguay, falleció este martes a los 51 años. Reconocido por su talento para el repentismo y por su permanente defensa de la cultura criolla, era un habitué de los principales festivales y celebraciones folclóricas del país, además de una presencia frecuente en la televisión y la radio.

Conocido como el "Payador Arachán", Luceno construyó una trayectoria de varias décadas que lo convirtió en uno de los principales referentes de una nueva generación de payadores. Su estilo, caracterizado por la agilidad en la improvisación y un profundo conocimiento de las tradiciones nacionales, lo llevó a compartir escenarios con las principales figuras del género y a representar la cultura popular en todo el territorio.

En los últimos años tuvo una destacada participación en el programa De pago en pago, de Canal 10, y en la señal para abonados A+V. Allí, junto al también payador Miguel Ángel Olivera, integró segmentos como Noticias Payadas y El Chasque de la Pulpería, donde el humor, la actualidad y el arte de la payada se combinaban para acercar las tradiciones rurales al gran público.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de pesar de colegas, comunicadores y referentes de la cultura nacional.

Desde las cuentas oficiales de De pago en pago y Canal A+V lo recordaron como "mucho más que un extraordinario payador" y destacaron que "llevó a cada hogar su talento, su ingenio y su profundo amor por nuestras tradiciones". También señalaron que fue "abanderado de una nueva generación de payadores" y que dejó "una marca imborrable en los escenarios y en el corazón de todos quienes tuvimos el privilegio de compartir su amistad y su arte".

"En De Pago en Pago y Canal A+V quedará para siempre su voz, su sonrisa y su inmenso compromiso con la cultura popular", expresó el mensaje de despedida.

El comunicador Gustavo de los Santos también lo homenajeó con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Adiós al amigo, al payador, al artista, al ser humano excepcional que durante tantos años nos acompañó en las madrugadas de la Radio País. Descansa en paz, querido Gabriel. Siempre estarás en el recuerdo de tu cálida presencia y de tu talento payadoril que nos supiste regalar en tantas madrugadas de la radio", escribió.

Por su parte, el periodista Jorge Landi lamentó la partida del artista y lo definió como "el excelente payador y cantor Gabriel Luceno".

De acuerdo con información que trascendió en las últimas horas, Luceno habría fallecido de forma repentina, presuntamente a raíz de un problema cardíaco, aunque hasta el momento no se difundió una confirmación oficial sobre la causa de su muerte.

Con su partida, la cultura tradicional uruguaya pierde a una de sus voces más representativas. Su legado, construido a fuerza de versos improvisados, compromiso con las raíces y una constante presencia en escenarios, radios y pantallas de televisión, permanecerá como parte del patrimonio vivo de la payada nacional.