Anthony Hopkins sorprende con un nuevo proyecto a los 88 años: la desconocida pasión del ganador del Oscar

Con dos premios Oscar, una trayectoria repleta de clásicos del cine y el teatro y personajes inolvidables como Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes o el protagonista de El padre, Sir Anthony Hopkins vuelve a mostrar una faceta mucho menos conocida por el gran público.

El actor galés, que en los últimos años se convirtió en una sensación en Tik Tok anunció el lanzamiento de Life Is A Dream, un álbum integrado por composiciones originales que refleja una pasión que lo acompaña desde mucho antes de convertirse en una estrella de Hollywood: la música. El sello Decca Classics anunció en sus redes sociales el lanzamiento del proyecto.

El disco, que se lanzará el 21 de agosto, fue grabado en Londres junto a la Orquesta Filarmónica bajo la dirección de Gustavo Dudamel y reúne una colección de obras que, según la presentación oficial, reflejan "toda una vida de creatividad, imaginación y narración". Se trata del primer trabajo de Hopkins para el sello discográfico y pone en primer plano una vocación artística que durante décadas convivió con su exitosa carrera como actor.

El primer sencillo es "Bracken Road", una pieza inspirada en los recuerdos de su infancia en Margam, al sur de Gales, ya se encuentra disponible en plataformas digitales. La obra evoca las calles, los prados, los campos y las montañas que rodeaban la casa familiar durante la década de 1940.

Aunque la composición comenzó a tomar forma en 1963, cuando Hopkins era un joven actor del Liverpool Playhouse, la melodía nació durante las mañanas previas a los ensayos, mientras improvisaba en un viejo piano detrás del escenario. Esa obra, explican desde el sello, deja al descubierto "la voz lírica que ha acompañado a Hopkins durante toda su vida creativa".

Grabado en el Alexandra Palace de Londres, Life Is A Dream también cuenta con la participación del pianista argentino Sergio Tiempo —nacido en Caracas—, el violonchelista venezolano Gregorio Nieto, The Bach Choir y el coro de la Catedral de Winchester.

Anthony Hopkins en la película "El padre". Foto: Archivo.

Una pasión que esperó décadas para salir a la luz

La relación de Hopkins con la composición no es nueva. A comienzos de la década de 1960, cuando tenía apenas 27 años, escribió un vals que nunca se animó a mostrar. Recién medio siglo después, en 2013 el director de orquesta neerlandés André Rieu le dio vida a la obra durante un concierto en Viena.

Al presentar la pieza ante el público, Rieu contó que recibió una llamada inesperada del actor, quien le pidió que interpretara aquella composición guardada durante décadas. Tras recibir las partituras, el director quedó fascinado. "Es maravillosa. Emocionante, romántica, apasionante y muy cinematográfica", aseguró antes de estrenarla con la Orquesta Johann Strauss, en una noche que también contó con la presencia de Hopkins entre el público.

El lanzamiento de Life Is A Dream confirma que aquella historia no fue una excepción. Mientras el cine lo convirtió en uno de los actores más admirados de su generación, Hopkins nunca dejó de escribir música. Ahora, a sus 88 años, esas partituras finalmente ocupan el lugar protagónico que durante décadas permaneció reservado detrás de cámaras.