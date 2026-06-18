Anthony Hopkins, actor: “Dejé de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar”

Si hay una persona que siempre supo inspirar con su vida y obra, ese sin duda es Sir Anthony Hopkins. El 31 de diciembre de 2025 cumplió 88 años, pero a veces pareciera que, en lo que a él respecta, el tiempo corre más lento. Sigue activo, sigue actuando y sigue dejando huellas en su público, especialmente por animarse a hablar a corazón abierto sobre su camino para superar su adicción al alcohol.

Esta búsqueda personal lo llevó a aprender muchas cosas en la vida, a cómo tratar los vínculos y a entender que no siempre se puede contar con las mismas personas para todas las situaciones. Y muchas veces, para priorizarse, tuvo que tomar decisiones difíciles respecto a estas relaciones. “Dejé de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar”, supo decir.

En noviembre de 2025, el protagonista de El silencio de los inocentes publicó su libro de memorias We Did Ok, Kid (Lo hicimos bien, niño), en el que habló de su adicción al alcohol y cómo logró superarla. Justamente, a fines de diciembre, en la previa de su cumpleaños número 88, publicó un video en su cuenta de Instagram para celebrar con sus seguidores sus 50 años de sobriedad.

“Hace 50 años estuve a punto de morir”, admitió frente a cámara. "Manejé mi auto en un estado de embriaguez total. Tuve un apagón etílico. Me di cuenta en ese momento de que me estaba divirtiendo demasiado. Se llama alcoholismo", siguió.

En este sentido, le aconsejó a las personas que tuvieran problemas con el consumo excesivo de alcohol que buscaran ayuda profesional “porque la vida es mucho mejor”. “Yo busqué ayuda. Y hoy hace 50 años se terminó. Solo les deseo lo mejor. Elijan la vida, en lugar de lo opuesto. En dos días voy a cumplir 88 años, así que tal vez hice algo bueno, no lo sé”, reflexionó orgulloso.

Fue un 29 de diciembre de 1975, a las 11.00 en Beverly Hills, cuando el intérprete británico dejó de beber. Según explica en uno de los pasajes, Hopkins no recordaba dónde había dejado el coche ni como había llegado a su casa, debido a una laguna mental que le produjo el alcohol. Ese episodio le despertó el miedo a morir o, peor aún, a matar a alguien por conducir ebrio y, entonces, decidió que ese sería el último día que abusaría de la bebida.

La Nación/GDA