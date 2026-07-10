Una estrella de "Harry Potter" está en Montevideo: las fotos y el particular motivo de su visita

El actor irlandés Devon Murray, conocido en todo el mundo por interpretar a Seamus Finnigan en la saga cinematográfica de Harry Potter, se encuentra en Montevideo para participar de la Expoconvention 2026, que se realizará este fin de semana en el Latu.

Antes de encontrarse con el público uruguayo, el intérprete comenzó a disfrutar de algunos de los lugares más representativos de la capital. En publicaciones compartidas en redes sociales por la organización del evento se lo puede ver recorriendo la Plaza Independencia y también disfrutando de una parrillada, en una primera aproximación a la cocina uruguaya.

La presencia de Murray fue anunciada por la comunidad Venezolanos en Uruguay, que le dio la bienvenida al país a través de sus redes sociales y le deseó una buena estadía durante su visita.

Devon Murray en Montevideo. Foto: Instagram @expoconvention

El actor será uno de los principales invitados internacionales de la Expoconvention 2026, un encuentro de la cultura pop en el país. Durante las dos jornadas participará en paneles junto al público, sesiones de fotografías y firmas de autógrafos, en una oportunidad única para que los fanáticos de la saga de Harry Potter puedan conocerlo de cerca.

Murray alcanzó la fama internacional al interpretar a Seamus Finnigan, uno de los estudiantes de Gryffindor y compañero de Harry Potter, personaje al que dio vida en las ocho películas basadas en las novelas de J. K. Rowling. Su participación en la franquicia lo convirtió en una figura habitual de convenciones y eventos para seguidores de la exitosa saga.

A la Expoconvention también llegará Christian Coulson, quien interpretó al joven Tom Riddle en la segunda película de la saga, Harry Potter y la cámara secreta. Junto a Murray participarán de paneles sobre las películas.

Devon Murray en Montevideo. Foto: Instagram @expoconvention

La Expoconvention 2026 se desarrollará durante el fin de semana en el Latu y reunirá a invitados nacionales e internacionales vinculados al cine, las series, los videojuegos, el cómic y la cultura geek. Las entradas continúan a la venta a través de RedTickets, mientras que los niños de hasta 12 años podrán ingresar de forma gratuita.