Tras conducir el Punta Fashion Sunset en el parador Roll & Rock de Punta del Este, Barby Franco se detuvo unos minutos a conversar con El País sobre su gran presente. La modelo e influencer, que hoy combina su carrera profesional con la crianza de su hija Sarah, habló sobre sus paseos a bordo del llamativo Tesla Cybertruck por la península y de su relación con el famoso abogado Fernando Burlando.

-¿Cómo dirías que pasaste esta temporada en Punta del Este?

-La disfruté a full. Fue tremendo. Hubo gente por todos lados. Otros años después del 10 de enero no quedaba nadie, pero esta vez siguió todo explotado por todas partes. Me alegra mucho por Punta del Este.

-Hiciste la conducción de Punta Fashion Sunset, que fue uno de los grandes desfiles del verano con la participación de Pampita, ¿cómo fue esta experiencia?

-Me convocó Leo (Saleh) para esta faceta de conductora y salió increíble. Me morí de amor con una nena de 11 años que se llamaba Pilar y desfiló sobre una pasarela en la arena con unos tacos de 15 centímetros. Le ponía una actitud que uno decía “¡wow, tiene un futuro increíble!”. Todas empezamos así, hasta Caro (Ardohain). Ver chicas así me llena el alma.

-También ayudaste a una de las modelos que se tropezó en la pasarela.

-Sí, ¡pobre! Estamos para eso. Hay chicas que no ayudan a otras, pero a mí me salió de adentro ayudarla y espero que siga adelante con su sueño.

-Se dice que el modelaje es un ambiente en el que hay poca sororidad, ¿es así?

-En esta nueva generación las chicas son divinas. Antes, en la época de Caro, eran más bravas y robaban ropa o le sacaban el calzado a la otra. Ahora veo que las chicas se cuidan más entre ellas.

-¿Qué imágenes se te vienen a la mente de tus primeros desfiles, teniendo en cuenta que has contado que creciste en una zona humilde como la Villa 21-24 de Buenos Aires?

-Sí, vengo de un lugar muy humilde, entonces me acuerdo que cuando empecé a desfilar me hacían bullying y me señalaban. Hoy en día me cruzo con esas mismas personas y está todo bien. Me conocieron más y se dieron cuenta de que las cosas no eran como ellas decían. De todos modos siempre me resbaló todo.

-Has llamado la atención en las calles de Punta del Este a bordo del particular Tesla Cybertruck que te obsequió tu pareja Fernando Burlando.

-¡Ya es mi pierna derecha! Teníamos que traerlo a Punta para que conociera. ¡Es un flash! Yo pensé que nunca me lo iba a regalar porque es medio ratón (risas). Yo le había dicho “estaría bueno tenerlo”, y él lo captó y lo compró. Cayó de la nada también con una Cyber chiquita para nuestra hija Sarah (3 años). Está buenísimo. Lo único que a veces me preocupa es quedarme sin batería porque es 100% eléctrico.

-¿Cómo es andar por la calle en la Cybertruck?, ¿la gente se frena a mirarla o sacarle fotos?

-Sí, es tremendo. Salgo y todo el mundo me pide fotos. A nosotros ni nos registran, todos quieren foto con la cyber (risas). Hace poco me escribió la mamá de un chico del pueblo Las Flores de Buenos Aires y me dijo que su sueño era ver una cyber. Lo invitamos a subirse y quedó recontento.

-Se te ha visto en el último tiempo muy dedicada a la maternidad, ¿cómo te definirías en ese rol?

-Yo laburé hasta el último día de embarazo con Mariano Iúdica, pero ahora estoy en modo mamá y me encanta. Disfruto este rol. Como mamá soy más relajada y permisiva. Por cómo me criaron a mí tengo anticuerpos hasta ocho generaciones más (risas). Burlando sí es más cuida. Si se cae, yo pienso que lo tiene que resolver sola, pero Burlando enseguida está atrás de ella.

-¿Cómo tomás los comentarios en redes que opinan o critican sobre la educación de tu hija?

-A mí me resbala todo. Me vuelven loca para que deje el chupete. ¡Déjenla con el chupete tranquila hasta que ella quiera! No existe el manual de la mamá perfecta y yo hago lo que puedo. Está el instinto y me sale lo que me sale.

Fernando Burlando y Barby Franco en la Cena de Famosos.

-¿Cuánto afectan a nivel del hogar los casos más delicados que ha tomado Burlando?

-A mí me encanta su trabajo. Me dio miedo cuando se metió en el caso de Loan, el niño perdido en Corrientes. Lo hablamos en familia, incluso con sus hijas, y le planteamos que no estaba bueno meterse ahí. Mi instinto de mujer me decía que había algo raro. Hace 15 años que estoy con él, pero esa fue la única vez que un caso me dio miedo. En lo técnico tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero en lo emocional nosotras le dijimos lo que sentíamos y le pedimos que se corriera. Hoy ya pasó un tiempo y seguimos pidiendo justicia por Loan.