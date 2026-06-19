El look de la novia de Joaquín Piquerez: remera de la selección uruguaya en crochet y con homenaje a su novio

Mientras la selección uruguaya se prepara para enfrentar a Cabo Verde este domingo en el Mundial, una publicación en redes sociales llamó la atención de los hinchas celestes. La protagonista fue Camila Álvarez, modelo e influencer brasileña y pareja de Joaquín Piquerez, quien compartió una serie de imágenes luciendo un llamativo conjunto inspirado en Uruguay.

En las fotos, Álvarez aparece con una remera y un pantalón confeccionados en crochet premium, diseñados en los colores de la selección uruguaya. El conjunto incluye además el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y un detalle especial en la espalda: el apellido "Piquerez" y el númeroi 22, en referencia al lateral izquierdo de la Celeste y actual jugador de Palmeiras.

La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores uruguayos y brasileños, que destacaron el gesto de apoyo de la influencer de cara al compromiso mundialista del combinado dirigido por Marcelo Bielsa.

Camila Alvarez con un diseño Celeste. Foto: Instagram @camila_alvarez

La relación entre Camila Álvarez y Joaquín Piquerez se hizo pública meses atrás, cuando ambos comenzaron a compartir imágenes juntos en sus perfiles sociales. Desde entonces, la pareja suele mostrar distintos momentos de su vida cotidiana en San Pablo, ciudad donde residen debido a la actividad profesional del futbolista en Palmeiras.

Con cerca de 50 mil seguidores en redes sociales, Álvarez se ha convertido en una presencia habitual entre los aficionados que siguen la actualidad del lateral uruguayo. Sus publicaciones combinan contenido vinculado a la moda, los viajes y su vida personal, aunque en esta ocasión el foco estuvo puesto en el apoyo a la selección uruguaya.

Camila Alvarez con un diseño Celeste. Foto: Instagram @camila_alvarez

A pocos días de un partido clave para las aspiraciones de Uruguay en el Mundial, la influencer brasileña eligió sumarse al clima celeste con un look especialmente diseñado para alentar a su pareja y al equipo nacional.

Mientras tanto, Piquerez continúa enfocado en la preparación del encuentro ante Cabo Verde, con la ilusión de seguir avanzando en la máxima cita del fútbol mundial.