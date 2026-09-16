"Tiene mucho liderazgo para manejar el equipo": había declarado Aguirre sobre un jugador que se recibió de DT

"Tiene mucho liderazgo para manejar al equipo, habla muy bien, es muy lindo contar con un jugador de esa jerarquía", había expresado Diego Aguirre tras el triunfo ante Albion 3-1 acerca de Germán Pezzella, el defensor argentino que debutó ese día en Peñarol como titular, pero que días antes se había recibido de entrenador.

Esas características para dirigir las visualizó el entrenador de aurinegro, que de a poco empieza a darle en el equipo un papel cada vez más importante. El campeón del Mundo en Qatar 2022 se graduó en la Escuela Maradona Menotti, institución creada y gestionada precisamente por el entrenador campeón del mundo en 1978, César Luis Menotti.

A través de sus redes sociales, la escuela de la que Pezzella se graduó como Entrenador de Fútbol Profesional lo saludó: "¡Un nuevo logro para celebrar!"

"Germán Pezzella se graduó como Entrenador de Fútbol Profesional en la Escuela Maradona Menotti", puso la institución que manifestó "una enorme alegría y un verdadero orgullo que un campeón del mundo, con su trayectoria y su recorrido en el fútbol de más alto nivel, haya elegido nuestra Escuela para continuar formándose y sumar nuevas herramientas para su desarrollo profesional".

Y además dejó una reflexión: "Porque incluso después de alcanzar lo máximo, seguir aprendiendo, capacitándose y preparándose para nuevos desafíos también es parte del camino".

"¡Felicitaciones Germán! Es una alegría y un orgullo haber sido parte de este recorrido", concluyó la cuenta oficial.

Sus números

Pezzella disputó dos partidos con Peñarol, sumando en total 98 minutos. Debutó en la goleada 4-0 ante Danubio donde no fue exigido, no tuvo duelos terrestres, efectuó dos despejes y computó un 85% en pases, teniendo 3/4 en campo contrario.

Ante Albion se le anotaron cuatro recuperos, con una intercepción y un 94% de pases precisos.

Recordar que Pezzella arribó a Peñarol tras cortar su vínculo con River Plate, club al que volvió a la actividad luego de una rotura de ligamentos cruzados.