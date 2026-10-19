Ruglio respaldó a Diego Aguirre en un estado de WhatsApp: "Se cambia la pisada estando todos juntos"

Los hinchas que acudieron al Parque Viera en la derrota de Peñarol 1-0 ante Liverpool reprobaron la actuación del equipo e incluso Diego Aguirre fue blanco de críticas de la gente. Sin embargo Ignacio Ruglio respaldó el cargo del entrenador a través de sus clásicos estados de WhatsApp.

"A laburar más esta semana, a concentrar más días y a pasar muchas horas juntos puertas adentro para dar vuelta esto", expresó el presidente Carbonero horas después de que el aurinegro dejara pasar la chance de ser el único puntero del Torneo Clausura.

En un posteo donde aparece una foto suya junto a la Fiera, Ruglio manifestó que deben estar "todos juntos hasta el final". "Juntos cuando las cosas salieron muy bien, cuando salieron más o menos y cuando salen mal, se cambia la pisada estando todos juntos", continuó señalando a través de su estado de WhatsApp.

Cierra el mensaje diciendo que mañana se deben encerrar en Los Aromos, "con autocrítica y fe que lo sacamos adelante. ¡Juntos!".

Estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio tras la derrota de Peñarol ante Liverpool. Foto: Captura.

Lo cierto es que en el Parque Viera Liverpool marcó superioridad. Pese a que el score terminó marcando diferencia de un gol, el equipo negriazul golpeó varias veces la puerta del gol y Federico Martínez terminó por poner justicia a lo que había mostrado la cancha.

Peñarol viene repitiendo problemas en el juego, pero goles sobre la hora habían rescatado varios puntos que hoy tienen al equipo líder de la Tabla Anual, cuatro puntos por encima de Deportivo Maldonado, que jugará el lunes frente a Nacional.

Incidentes al terminar el partido

Una vez consumada la derrota de Peñarol contra Liverpool, la salida del plantel aurinegro del Parque Viera no fue fácil. Centenares de hinchas carboneros se acercaron atrás de la cabecera Jorge Barrios para gritar en contra del plantel y del técnico Diego Aguirre. Incluso hubo cánticos contra los propios jugadores.

Antes de que algún protagonista saliera del estadio, y ya con todos los hinchas afuera (la Policía dispuso que salieran primeros los visitantes) fanáticos de Peñarol tiraron proyectiles contra los efectivos de la Guardia Republicana. Los policías buscaron dispersar la situación con el lanzamiento de gas pimienta y hubo un efectivo que lanzó balas de goma pese al grito de un hincha de que no lo hiciera ya que estaba con su hijo pequeño. Después de unos minutos en los que volaron varios proyectiles, como piedras, botellas y petacas de vidrio, finalmente la mayoría de los fanáticos se alejaron del lugar. No hubo que lamentar heridos por esta situación, pese al tamaño de los proyectiles lanzados.