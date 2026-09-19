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El País Ovación Fútbol

Polémica acusación del uruguayo Arias a MC Torque de "ofrecer plata para que se hagan expulsar los jugadores"

"La pasión no se compra, obviamente todos mis compañeros y yo rechazamos profundamente eso", expresó el mediocampista en su arribo a Perú, que reconoció que el Ciudadano "ganó jugando al fútbol".

El País
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19/09/2026, 11:06
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Santiago Arias en la disputa de la pelota con Esteban Obregón, en el partido de vuelta de los cuartos de final por la Copa Sudamericana entre Montevideo City Torque y Cienciano en el Estadio Centenario
Santiago Arias en la disputa de la pelota con Esteban Obregón, en el partido de vuelta de los cuartos de final por la Copa Sudamericana entre Montevideo City Torque y Cienciano en el Estadio Centenario.
Foto: AFP.

Santiago Arias soltó una polémica declaración en contra de Montevideo City Torque en su arribo a Perú tras la derrota de Cienciano 3-0 en el Estadio Centenario que le valió la eliminación de la Copa Sudamericana. Consultado por las chicanas del Ciudadano en redes sociales disparó contra la directiva del equipo uruguayo, acusando que "el presidente anda pidiendo plata para que se hagan expulsar los jugadores nuestros".

"Es muy fuerte, por eso digo que la pasión no se compra. Obviamente mis compañeros y yo rechazamos rotundamente. Nosotros íbamos por la gloria", expresó el jugador uruguayo a Inkadigital TV, que habló con el jugador del equipo de Cusco en el aeropuerto tras llegar a tierras incaicas.

Pese a la acusasión, Arias reconoció que Montevideo City Torque "ganó jugando al fútbol". Recalcó "la unión del equipo, la rebeldía, la garra". Declaró que su equipo es "guerrero" y que va "al frente con lo que nos toca", pese a no jugar en un club que no tiene "una locura de instalaciones".

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"Que reflexionen los que están chicaneando, porque nosotros antes que plata somos prestigio, defendemos al club que nos paga por hacer lo que hacemos, no por vendernos", añadió el mediocampista a su declaración y amenazó con "decir el monto que nos ofrecieron por hacernos expulsar".

En el dato frío, de los 11 partidos que Montevideo City Torque disputó en la Sudamericana, solo en tres su rival recibió una tarjeta roja y en dichos encuentros el equipo de Marcelo Méndez ya tenía la ventaja en el partido. La primera se dio en el triunfo 2-0 ante Palestino en Chile, en la jugada en la que el equipo uruguayo anotó el segundo tanto luego de un llamado de VAR, la segunda fue ante Grêmio en Brasil ya en el tiempo adicionado, con el juego 2-2 que le dio el pasaje directo a los Ciudadanos como primeros de grupo, mientras que la tercera se dio en la vuelta frente a Tigre en el Centenario, con la serie 2-1 a favor de City Torque, por una agresión de Nahuel Banegas dentro del área y sin pelota.

En la Liga AUF Uruguaya, el Ciudadano es el equipo con más rojas directas con cinco, y el segundo que más expulsiones tiene detrás de Liverpool, en la misma línea que Progreso.

La travesía para Montevideo City Torque en la Sudamericana continuará entre el 13 y 15 de octubre cuando tenga que visitar a Atlético Mineiro en Belo Horizonte.

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