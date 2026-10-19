Nacional vs. Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

El Nacional de Daniel Carreño tiene hoy otra final anticipada frente a Deportivo Maldonado, a quien recibe a partir de las 20:00 horas en un colmado Gran Parque Central por la undécima fecha del Torneo Clausura. El partido podrá verse en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

El tricolor, que viene de golear a Rentistas por Copa AUF Uruguay con un equipo alternativo para pasar a octavos, preservó a sus principales figuras para un encuentro que tiene carácter decisivo por la posición que ocupan ambos en la clasificación.

El anfitrión tiene 20 puntos en el Clausura, mientras que la visita acumula 18, pero está en un sector de privilegio en la Tabla Anual al ubicarse segundo con 59, solo por detrás de Peñarol.

Desde la asunción de Carreño aquel miércoles 19 de agosto, el Bolso acumula 12 partidos invicto que le permitieron salir de la crisis en la que estaba sumido. Hoy registra seis victorias consecutivas entre todas las competencias y, tomando en cuenta el Clausura, ya son cuatro triunfos al hilo incluyendo los partidos ante Central Español, Montevideo City Torque, Cerro Largo y la remontada ante Defensor Sporting.

El compromiso le plantea una dificultad extra al Bolso, que nunca le pudo ganar de manera oficial a Deportivo Maldonado en lo que va de la temporada. En el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura cayeron 4-2 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

En mayo, por la tercera fecha del Intermedio, volvieron a jugar en el mismo escenario y el equipo de Gabriel Di Noia goleó 3-0 por los goles de Christian Tabó, Facundo Tealde y Gonzalo Larrazábal, que anotaron sobre el cierre.

Gabriel Di Noia, DT de Deportivo Maldonado, en el partido frente a Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Para este partido tiene la baja obligada de Diego “Pocho” Segovia, quien sufrió una rotura de ligamento lateral cruzado y deberá dedicar el resto de la temporada a su recuperación.

Aunque el equipo del este contrató a Guillermo De Amores, no llegó a inscribir su contrato a tiempo para este cruce y, por tanto, es probable que el arquero titular sea Adriano Freitas.

Además, en la mitad de la cancha se espera el retorno de Santiago Cartagena tras cumplir la sanción por quinta amarilla frente a Liverpool.

La cuenta oficial de Nacional informó ayer por la tarde que se agotaron las entradas para la Tribuna Abdon Porte y está previsto un marco especial considerando la relevancia que tiene el partido.

Tras dejar atrás una racha adversa que lo marginó del ámbito internacional y lo posicionó muy debajo de sus aspiraciones en la Tabla Anual, el tricolor tomó impulso con Carreño y desde hace varias fechas accedió a la pelea por el Clausura. Hoy buscará revalidarlo sabiendo que ya no puede perder ningún punto de los 15 que le quedan en juego si quiere seguir en carrera para ir por su gran objetivo: el bicampeonato.

Daniel Carreño, entrenador de Nacional, en pleno partido ante Montevideo City Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

Al respecto, el propio Carreño dejó una reflexión en la última entrevista que le concedió a Ovación: “Le sacamos la presión al jugador y hoy nuevamente se nos viene esa presión de una manera más fuerte, pero diferente. Ahora la presión es por mirar hacia arriba. Antes la presión era por el miedo al caos, ahora es mirando algo muy lindo, pero no deja de ser una presión alta también”.

Después de un partido contra Central Español en el que Nacional terminó molesto con el arbitraje de Leodán González , e incluso reclamó en cancha una posible roja para Mariano Aguilera tras la infracción sobre Sebastián Coates, el club realizó una conferencia encabezada por el dirigente Alejandro Balbi donde pidió una audiencia con el Colegio de Árbitros.

En este marco se desarrollará un partido bisagra para ambos, donde Mathías de Armas será el árbitro principal, con Mathías Muniz y Pablo Llarena como asistentes, mientras que Jonathan Fuentes estará al frente del VAR junto con Richard Trinidad. Hay promesa de partidazo en el Gran Parque Central.

Nacional vs. Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Alexis Martín Arias; Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Luciano González, Camilo Cándido; Tiziano Correa, Maxi Gómez. DT: Daniel Carreño.

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica/H. Menosse, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Santiago Cartagena, Maxi González, Santiago Ramírez; Gonzalo Sosa; Renato César, Christian Tabó. DT: Gabriel Di Noia.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Mathías Muniz y Pablo Llarena.

Cuarto árbitro: Augusto Olmos.

VAR: Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.

Estadio: Gran Parque Central.

Hora: 20:00.

TV: DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.