El invicto de Deportivo Maldonado ante Nacional en el año pone a prueba la racha de Carreño y es una revancha

Iban apenas 13 días de 2026 cuando Nacional y Deportivo Maldonado se vieron las caras por primera vez en la temporada. Con equipos alternativos y hasta algunos estrenos absolutos, se enfrentaron por la Copa de la Liga AUF, el certamen de verano que le dio puntapié a la actividad -más allá de no ser oficial- y que saldó el cruce con empate sin goles, aunque con victoria del Bolso por penales.

Distinta, en varios aspectos, fue la historia en el marco del primer certamen oficial del 2026 que fue el Torneo Apertura donde por la fecha 11 se vieron las caras en el Domingo Burgueño Miguel y el Depor se llevó la victoria con un contundente 4-2. Santiago Ramírez adelantó al local y aunque Nacional lo dio vuelta por doblete del Diente López, fueron Christian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble quienes sentenciaron el triunfo de los de Gabriel Di Noia.

El Intermedio los volvió a enfrentar y una vez más el elenco fernandino dio la nota al golear por 3-0. En un partido que estuvo 80 minutos sin goles, llegaron tres para el local sobre el cierre porque Christian Tabó, Facundo Tealde y Gonzalo Larrazábal marcaron los tantos en aquella noche en el este del país.

El cruce de mañana marcará una nueva historia, pero también puede servir para que Nacional se saque la espina ante un rival al que aún no le pudo ganar de forma oficial en la temporada, que le marcó siete goles en dos partidos y lo supo complicar en su momento.

El tricolor tiene a su favor que llega con una mejor posición en la tabla (dos puntos más en el Clausura), que jugará como local en el Gran Parque Central y con una racha que lo motiva fecha a fecha. Suma seis victorias consecutivas por todas las competencias y 12 partidos sin conocer la derrota, la misma cantidad de juegos que lleva Daniel Carreño al frente del plantel.

En la jornada del sábado, además, Nacional anunció oficialmente que agotó tres de las tribunas de su escenario para el partido del lunes demostrando lo que significa este juego y también lo que motivó al hincha el presente del equipo tricolor que para este juego también tendrá parcialidad local en la tribuna Héctor Scarone.

Será un partido, además, donde habrá dos tablas en juego porque de ganar, Nacional no solo se alejará de su rival de turno en el Torneo Clausura, sino que quedará a una sola unidad en la Tabla Anual.