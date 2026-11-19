Nacional tendrá la chance este viernes de mejorar sus posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2027, si vence a Cerro en el Monumental Luis Tróccoli. El tricolor puede asegurar su boleto a fase 2 si golea estrepitosamente al Villero, que se juega el descenso, o bien mejorar su posición en la tabla y lograr su clasificación aún sin ganar la Copa AUF Uruguay.

Es muy difícil que el Bolso cierre el viernes clasificado a la máxima competencia continental. Para que suceda deberá terminar segundo en la Tabla Anual, que lo puede conseguir si derrota por 8 goles al albiceleste y Liverpool no vence a Wanderers en el Parque Viera. De suceder, irá a la Libertadores como Uruguay 3 (fase 2) tras Peñarol y el ganador de las semifinales entre Liverpool y Racing, que irán a fase de grupos.

Por fuera de esa remota chance, los dirigidos por Daniel Carreño pueden mejorar sus probabilidades de ingresar a la Copa ganando por una diferencia simple. Si consiguen irse del Cerro con los tres puntos superarán a Deportivo Maldonado en la acumulada, asegurando como mínimo el cuarto puesto en la Anual.

Para clasificar siendo cuarto el tricolor necesita que la Anual otorgue dos cupos más. El primero de los cupos se liberaría si el ganador de Liverpool y Racing termina entre los cuatro primeros de la Anual.

Es decir que precisa que el negriazul (62) le gane a Wanderers y luego se quede con el pasaje a la final de la Liga AUF Uruguaya. Pero si el de la Cuchilla cae, se le abre otra ventana y es que Racing (61) derrote a Central Español el lunes y luego acceda a la definición ante Peñarol.

Si esta combinación de resultados se da, el Bolso debe esperar además que Juventud no gane la Copa AUF Uruguay. Esto es debido a que si Nacional la gana, será Uruguay 4 —salvo consiga ser Uruguay 3 por la Anual—, si Montevideo City Torque alza el trofeo, al ya obtener su lugar por la acumulada liberará un cupo y si la obtiene Danubio no puede jugar competiciones Conmebol al haber bajado a la Segunda Profesional AUF.

Si esta combinación de resultados se da, el único que puede arrebatarle la clasificación como Uruguay 4 a Nacional es Juventud, si gana la Copa AUF Uruguay.

Esto es debido a que si Montevideo City Torque alza el trofeo, al ya obtener su lugar por la acumulada, liberará un cupo. Lo mismo sucede si la obtiene Danubio ya que no puede jugar competiciones Conmebol al haber bajado a la Segunda Profesional AUF.

Si Nacional es tercero en la Anual atrás de Peñarol y City Torque pasará solo a depender de que Juventud no se quede con la Copa AUF Uruguay.

En resumidas cuentas, el tricolor ganándole a Cerro aumenta sus chances, pero muy difícilmente el viernes conozca su ruta internacional en 2027.