Lucas Ferreira, el líder de la defensa de Peñarol: la promesa que está cumpliendo y los números que lo destacan

"El mejor de los nuestros”. “Siempre a la altura de los colores”. “Estás intratable”. Esos fueron solo algunos de los mensajes que los hinchas de Peñarol le dejaron a Lucas Ferreira luego del partido ante Montevideo City Torque en el que el Carbonero igualó y en el que el zaguero afirmó: “No logramos el resultado que queríamos, pero esto sigue”.

Los mensajes o señales de apoyo que reciba el defensa del Mirasol los tiene bien ganados porque viene siendo una de las piezas más relevantes del equipo de Diego Aguirre y además de brindar seguridad es uno de esos futbolistas que levanta la hinchada. Lo hizo en el cierre de la primera parte cuando recuperó una pelota dentro del área y terminó ganando un lateral o incluso cuando robó en campo propio y encaró como si fuera Leo Jaime hacia el arco rival iniciando así una jugada de ataque, lo que fue retribuido con aplausos.

En una temporada donde la defensa de Peñarol sufrió mucho desde lo sanitario, Ferreira fue uno de los que “siempre” estuvo. Se perdió apenas cuatro partidos, dejando de lado los tres en los que no jugó por acumulación de amarillas -un rubro en el que deberá cuidarse porque es el futbolista con más tarjetas del plantel con un total de 14 en la temporada- o por haber sido expulsado. De hecho las 31 veces que estuvo disponible desde lo físico o por decisión técnica terminó jugando y cuando lo hace suele ser una pieza fija en el esquema.

Sin ir más lejos, es el segundo jugador de cancha con más minutos en la temporada al sumar 2.624’ solo superado por Matías Arezo (2.703) y por el arquero Washington Aguerre (2.700). El promedio, además, demuestra lo confiable que es para el cuerpo técnico teniendo en cuenta que promedia 85 minutos en esos 31 partidos que disputó entre la Liga AUF Uruguaya, la Supercopa Uruguaya y la Copa Libertadores, ya que hasta el momento no tuvo participación en la Copa AUF Uruguay.

Cambio de roles donde Esteban Obregón marca a Lucas Ferreira en el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Con las bajas confirmadas de Franco Romero y Maximiliano Olivera, Diego Aguirre tiene dos zagueros menos y en ese sentido, Ferreira pasará a ser una pieza clave teniendo en cuenta que Mauricio Lemos, Nahuel Herrera y Germán Pezzella -las otras tres opciones del cuerpo técnico- han alternado en los últimos encuentros por distintas lesiones.

A sus presencias, Ferreira también le suma rendimiento porque hay números que marcan lo hecho por el zaguero surgido en Progreso y con pasajes en Danubio y Defensa y Justicia de Argentina antes de recalar en Peñarol.

En este momento es el defensa del Carbonero con más pelotas recuperadas en comparación con los otros zagueros del plantel porque tiene un promedio de 15 recuperaciones por encuentro en la Liga AUF Uruguaya. A su vez, promedia 11 duelos ganados por encuentro que representan el 64% de los que disputa en el certamen local.

“El jugador sabe cuando juega bien o mal y uno siente que viene haciendo las cosas bien. Eso me pone muy feliz”, le había indicado a Ovación en abril de este año cuando empezó a transformarse en un indiscutido del equipo de Diego Aguirre.

En aquella charla también dejó en claro que su prioridad era tener un buen rendimiento porque el 2026 tenía que ser “su” año y explicó los motivos: “Lo dije porque estoy a préstamo hasta diciembre y este tiene que ser mí año sí. Yo no sé cuándo voy a volver a Peñarol, si me quedo o no. Entonces, como dije, este tiene que ser mi año y por eso intento demostrarlo adentro de la cancha en cada entrenamiento y en cada partido”. Por ahora, Lucas, lo viene cumpliendo.