Leonardo Fernández: qué dijeron los médicos sobre su rodilla y si podrá jugar las posibles finales con Peñarol

Leonardo Fernández regresó a Uruguay después de pasar más de una semana en Madrid, España, donde se sometió a nuevos controles médicos y continuó con la recuperación de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en abril. El futbolista de Peñarol recibió buenas noticias sobre la evolución de su rodilla, aunque todavía no está confirmado si podrá volver a las canchas antes de que termine la temporada 2026.

El número 10 aurinegro viajó a la capital española para reencontrarse con el doctor Manuel Leyes, el especialista que lo operó el pasado 21 de abril en la Clínica Olympia de Madrid. Además de los controles médicos, aprovechó su estadía para realizar trabajos específicos de fisioterapia con equipamiento de última generación.

Según pudo saber Ovación a través de fuentes de Peñarol, los resultados de la evaluación fueron muy positivos y la recuperación del futbolista marcha de buena manera.

"El médico lo vio cuando llegó, después hizo toda la semana fisioterapia y antes de irse lo volvió a ver. Lo vio bien, cicatrizó, tiene toda la rodilla perfecta y la recuperación fue muy buena", explicaron desde el entorno aurinegro.

Además, destacaron la importancia de los trabajos realizados durante su estadía en España: "El trabajo allá con el fisioterapeuta, con toda la tecnología que hay y las máquinas, sirvió bastante".

El futbolista, que se lesionó en el encuentro frente a Independiente Santa Fe de Bogotá por la Copa Libertadores, lleva casi siete meses alejado de las canchas y atraviesa la etapa final de un largo proceso de rehabilitación.

¿Leonardo Fernández podrá jugar las hipotéticas finales con Peñarol?

Esta es la gran interrogante que se plantea el mundo Peñarol, especialmente cuando el equipo de Diego Aguirre se encuentra en la recta final de la temporada y pelea por quedarse con el Campeonato Uruguayo.

A pesar de las buenas noticias que llegaron desde Madrid, todavía no existe una fecha establecida para que Leonardo Fernández vuelva a disputar un partido oficial. Desde Peñarol explicaron a Ovación que el especialista que lo operó realizará un informe sobre su evolución, que será compartido con la sanidad del club para determinar cómo continuará su recuperación.

"Seguramente va a haber una especie de informe para charlarlo con la sanidad y que siga su recuperación día a día", señalaron. En cuanto a la posibilidad de que pueda estar disponible para una eventual definición del Campeonato Uruguayo, la postura es de máxima cautela.

"Si va a estar para jugar las finales, nadie lo sabe, porque esto también depende mucho de cómo vaya evolucionando día a día", explicaron desde el club. Incluso, dentro del entorno aurinegro consideran que lo más conveniente sería no apresurar su regreso y esperar hasta el comienzo de la próxima temporada.

"Yo creo que lo ideal es que esté para el año que viene, que arranque de cero, tranquilo y bien, pero dependerá un poco del día a día y de su evolución", agregaron.

Leo Fernández en el Aeropuerto de Carrasco Foto: Enrique Arrillaga

Las ganas de Leonardo Fernández de volver a jugar

Antes de emprender su viaje a España, el propio futbolista había reconocido que se encontraba en la última etapa de su recuperación y que tenía muchas ganas de volver a defender a Peñarol.

"Estoy bastante tranquilo, consciente de que tiene que ser en un momento en el que yo tenga confianza, sin hacer locuras. Es una recuperación larga y no me voy a poner en riesgo", había expresado Fernández en diálogo con Ovación y otros medios de prensa en el Aeropuerto de Carrasco.

En aquella oportunidad también había explicado que el objetivo del viaje era aprovechar los recursos tecnológicos de la clínica española y volver a ser evaluado por el especialista que lo intervino quirúrgicamente.

Por su parte, Diego Aguirre tampoco había descartado la posibilidad de contar con su número 10 antes de finalizar el año, aunque siempre remarcó la importancia de respetar los tiempos de recuperación.

Ahora, con los controles médicos realizados y una evaluación favorable de su rodilla, Fernández continuará trabajando bajo la supervisión de la sanidad de Peñarol.

La evolución es positiva, pero la decisión de volver a competir no está tomada. Las próximas semanas serán determinantes para establecer si el talentoso mediocampista puede estar a disposición de Aguirre en una eventual definición del Uruguayo o si finalmente deberá esperar hasta 2027 para regresar a las canchas.