"Le voy a pedir que dé un paso al costado": afirmó Freddy García, y Damiani dijo que le negó un "cargo alto"

Este domingo se produjo un cruce de declaraciones entre Freddy García y Juan Pedro Damiani, dos de los candidatos que ya están confirmados para las elecciones de Peñarol. El líder de la lista 1414 habló con Punto Penal (Canal 10) y cuando le consultaron si la oposición está favoreciendo una posible candidatura de Ignacio Ruglio al dividirse, contestó: "La oposición no se junta por la responsabilidad de Juan Pedro Damiani. Le voy a pedir que de un paso al costado".

En este sentido agregó: "Lo primero que divide a la oposición de Peñarol es la fórmula Damiani-Ruibal".

También hizo una comparación entre ambos: "Damiani y Ruglio es lo mismo pero con perfume Polo".

Por su parte, Juan Pedro Damiani, expresidente del aurinegro y candidato confirmado para las elecciones al conformar la fórmula junto con Alejandro Ruibal, habló en Polideportivo (Teledoce) y, ante la pregunta acerca de si es real o no que Freddy García le pidió ser su candidato a vicepresidente en la reunión que mantuvieron, respondió que le solicitó "un cargo alto" que él rechazó.

La fecha que corre con ventaja para las elecciones de Peñarol

Los hinchas de Peñarol en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Si bien el Consejo Directivo aplazó la definición del día, hoy la Comisión Electoral del club maneja las siguientes certezas: por ser el Palacio Peñarol el lugar designado para recibir los comicios y la mayor cantidad de mesas de votación, no hay posibilidades de que sean un domingo por el colapso logístico que implica la feria de Tristán Narvaja en las inmediaciones de la sede aurinegra. El 15 de noviembre es domingo y eso achica el margen a cuatro sábados.

El sábado 21 fue rechazado por la Corte Electoral porque el domingo 22 hay elecciones del BPS. El sábado 28 hay inconvenientes con el Ministerio del Interior porque coincide con el fin de semana que se disputa la final de la Libertadores en Montevideo. El domingo 6 de diciembre es una fecha tentativa que maneja la Mesa Ejecutiva de la AUF para fijar una hipotética final definitiva del campeonato, y sería ilógico celebrar las elecciones el día antes.

Por eso el sábado 12, día que coincide con el cumpleaños del actual presidente Ignacio Ruglio, es el día que corre con más ventaja, pese a la postura negativa de Santiago Sánchez (uno de los candidatos que se presentará con lista propia) porque coincide con la primera fecha de la Basketball Champions League Americas: la primera ventana de partidos empieza el miércoles 9 de diciembre y será en el exterior, porque Peñarol será local en la última ventana (febrero).

“Para celebrarlas un domingo habría que sacarlas del Palacio y decisiones que puedan ser tomadas como políticas no las vamos a tomar”, manifestó a Ovación Nicolás Scarela, miembro oficialista de la Comisión Electoral. Llevarlas a la Ciudad Deportiva -explicó, por ejemplo- traería suspicacias sobre destacar la gestión de Ruglio.