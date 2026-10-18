Liverpool vs. Peñarol por la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, dónde ver, probables alineaciones

Se va achicando el margen de error para Peñarol. Si bien se mantiene en la cima de la Tabla Anual y en disputa por el Torneo Clausura, hace cuatro partidos que el funcionamiento del equipo no convence y entre los que dejó cuatro puntos de 12 disputados, producto de los empates con Montevideo City Torque y Progreso.

Pero en el fútbol siempre hay revancha: hoy, desde las 18:30 horas en el Parque Viera, el Carbonero juega por la fecha 11 contra Liverpool, que lo supera por un solo punto y es único escolta del torneo, también un punto por debajo del Ciudadano.

El equipo de Jorge Fossatti viene de igualar 1-1 con Deportivo Maldonado y el Clausura es su última bala para meterse en la definición del campeonato, ya que en la Anual viene remando de más atrás: está 13 puntos por debajo de Peñarol. Como es habitual en los equipos del Flaco, juega con línea de tres zagueros y dos carrileros que presionan alto, un factor que puede influir en la disposición táctica que del otro lado elija la Fiera para este partido en particular.

Preocupado por la imagen de Peñarol en las últimas fechas —dos victorias en la hora y dos empates—, Diego Aguirre aprovechó la semana larga de trabajo para probar variantes en el equipo titular, tanto de nombres como del esquema. Si bien la línea de tres zagueros y doble enganche le dio resultado contra algunos rivales, parece no terminar de convencer y además ahora tiene más jugadores a disposición que, recuperados de diferentes lesiones, le brindan más opciones al entrenador.

Durante algunas prácticas de esta semana la Fiera paró dos equipos enfrentados en sistemas espejo: 4-3-3. Con Ignacio Alegre y Thiago Espinosa como laterales del equipo titular; tres volantes que fueron Remedi, Indio Fernández y Darias; y tres puntas: Cabrera por derecha, Leonel Jaime por izquierda y Arezo de nueve.

Sin embargo, visto el rival que tendrá hoy enfrente y cómo juega, parece difícil que Aguirre decida justo hoy sentar a un zaguero para reordenar el equipo. La variante más probable es la salida de Umpiérrez o Indio Fernández, de flojo rendimiento en las últimas fechas, y el ingreso de Abel Hernández para volver a formar un doble nueve.

Abel Hernández celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

Liverpool vs. Peñarol

Día: domingo 17 de octubre

Hora: 18:30

Torneo: Clausura

Estadio: Parque Viera

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Carlos Barreiro y Federico Piccardo.

4º árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Diego Dunajec.

Liverpool:

Mathías Bernatene;

Enzo Castillo, Santiago Strasorier, Agustín Cayetano;

Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Ramiro Degregorio, Kevin Lewis;

Federico Martínez, Renzo Machado.

DT: Jorge Fossati.

Peñarol:

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Nahuel Herrera;

Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa;

Leonel Jaime;

Matías Arezo, Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre.

