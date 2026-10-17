Pablo Schiavi, candidato a la presidencia en Peñarol, se reunió con Osvado Giménez: “Era necesario”

Las elecciones de Peñarol comienzan a tomar color y los candidatos trabajan para llegar de la mejor forma. Y uno de ellos es Pablo Schiavi, líder del Movimiento Libertadores, que se reunió con Osvaldo Giménez, gerente de la empresa Tenfield y quien supo ser gerente deportivo del conjunto Mirasol.

Schiavi le indicó a Ovación que su objetivo es poder “formar y trabajar en una coalición para gobernar a Peñarol en los próximos tres años, una coalición que tiene perfiles muy distintos, marcados, pero todos tienen en común la necesidad de un cambio en Peñarol, que esta gestión que encabeza (Ignacio) Ruglio está agotada y le ha hecho mucho daño al club en lo institucional, en lo deportivo y en muchos otros aspectos”. Por eso, remarcó que en ese “rol de articulación, de conformación de grupos y de trabajo” es que se reunió con Osvaldo Giménez.

Osvaldo Gimènez. Foto: Archivo El País.

“Es un referente en lo político institucional del fútbol uruguayo, más allá de su rol de empresario, creímos que era importante conversar con él para ver cómo ve la situación del fútbol uruguayo, la de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cómo está el tema de la relación con Tenfield y Peñarol; creo que era muy bueno, positivo y necesario tener un mano a mano con él. Fue muy agradable, Osvaldo es una persona con la cual tenemos una muy buena relación, nos fuimos muy conformes y con mucha información de cómo él está viendo todo esto, porque no tenemos ninguna duda que la elección de Peñarol, después de la elección del presidente de la AUF, es la más importante en el plano deportivo en nuestro país y quedamos en vernos y volver a repetirla en los próximos días”, indicó.

Con respecto a otras reuniones con candidatos a la presidencia de Peñarol, Schiavi narró lo siguiente: “Estas elecciones tienen dos vueltas, como si fueran las Elecciones Nacionales (primera vuelta y balotaje). En la primera vuelta, hay ocho candidatos ahora en discusión, creo que la segunda vuelta es la definitiva, va a arrancar en el momento que el presidente actual Ignacio Ruglio oficialice si va o no va. Ahí es cuando arrancaría la segunda vuelta, nosotros estamos trabajando en esta primera vuelta, tratando de juntarnos con todos. Ya nos reunimos varias veces con Juan Pedro Damiani, nos vamos a juntar en la tarde con Alejandro Rival, nos juntamos también con Freddy (García), con todos los que entendemos que están del lado del cambio”.

Se refirió a Evaristo González, quien publicó en las últimas horas que “Peñarol no puede seguir gobernado nuevamente ni por Ignacio Ruglio, ni por Juan Pedro Damiani”.

“Conversamos varias veces con Evaristo, pero obviamente sin ningún éxito después de lo que publicó, porque creo que primero está Peñarol y primero está el cambio, y después cada uno. Hay lugar para todos en el cambio que se viene en Peñarol. Lo que no puede ser de vuelta una oposición del club que le deje servida la elección al oficialismo, porque cuanto más fragmentada vaya la oposición a la elección, obviamente las chances y las probabilidades del oficialismo crecen, y sería muy malo para Peñarol tres años más del modelo Ruglio en la gestión del club”, detalló.