Federico Britos fue advertido por el Tribunal de Ética por declaraciones tras derrota de Nacional ante Central

Federico Britos recibió una sanción de advertencia por parte de la Comisión de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por sus dichos luego del partido donde Nacional cayó ante Central Español por 1-0, el 3 de octubre, por el Torneo Apertura en el Gran Parque Central.

El partido dirigido por Javier Burgos tuvo dos jugadas polémicas en el área palermitana, cuando este se había puesto en ventaja por gol de Franco Muñoz. El tricolor reclamó una sujeción sobre Gonzalo Carneiro y luego una mano de Rodrigo Muniz, que en su intento de bajar la pelota con el pecho terminó la pelota impactando en la delgada línea roja entre la zona permitida e ilegal.

"La verdad que yo por lo menos hace un montón de años que no veo un arbitraje que nos perjudique tanto, desde el primer minuto. O sea, con faltas no cobradas, con amarillas no sacadas, hablando todo el partido. No se jugó el primer tiempo prácticamente; a la intensidad que le queríamos poner no se jugó; es difícil así...", había declarado Britos en aquel entonces a Carve Deportiva, mientras que en el Polideportivo (Teledoce) expresó que "fue premeditado".

"No creo que haya sido un error de interpretación", agregó el dirigente de Nacional y la Comisión de Ética no ignoró los dichos. El tribunal entendió que "que dichas expresiones son contrarias a lo dispuesto en el Código de Ética y Código Disciplinario vigente".

"Según dispone el art. 9.17 del Código Disciplinario, a los dirigentes les está prohibido comentar públicamente las decisiones arbitrales tomadas en el campo de juego", manifestó el tribunal y exhortó "al denunciado que no reitere estas declaraciones".

"Polémica es cuando podemos debatir, esto es categórico", había declarado Jorge Bava, entonces DT de Nacional tras aquel partido donde el palermitano se llevó los tres puntos del Estadio Gran Parque Central.