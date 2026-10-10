¡En racha! Fede Viñas sumó nuevo gol en México, el sexto en los últimos nueve partidos con el Toluca

Toluca es el equipo del momento en México. Si bien dejó pasar la chance de quedar como único líder del Torneo Apertura de la Liga MX al caer con Tigres 3-2, viene de ganar el Clausura, la Leagues Cup, la Concacaf Champions Cup y ser Campeón de Campeones. Y esto se da en parte por la llegada de Federico Viñas, que se adaptó rápido a un equipo ganador y hoy es el goleador en la temporada de los Diablos Rojos con ocho festejos, dos más que Alexis Vega.

Tras la gira por Asia, el delantero ingresó en el entretiempo con su equipo perdiendo 2-1; y si bien los dirigidos por Antonio Mohamed remontaron un 0-2 al Viñas marcar el empate, un doblete del argentino, Juan Brunetta, permitió festejar a los uruguayos: César Araújo, Fernando Gorriarán, Emiliano Gómez y Rodrigo Aguirre.

El gol del Toro llegó apenas nueve minutos después de su ingreso, cuando con mucho oficio de centrodelantero, bancó de espaldas un lateral largo sacado por Helinho y con una buena media vuelta y una potente definición al primer palo, terminó venciendo la resistencia de Nahuel Guzmán.

Pero fue Tigres quien terminó festejando seis minutos después del empate, también con incidencia uruguaya, donde Fernando Gorriarán filtró una muy buena pelota para Brunetta, que definió entre las piernas de Luis García el gol del triunfo, pese a que los Diablos Rojos empujaron sobre el final, incluso con una chance que Rafael Guerrero desactivó sobre la línea ante un nuevo intento de Viñas, que fue el más incisivo en busca del empate.

Precisamente Brunetta había anotado el primer gol a los 6', también por los caños de García, que tuvo una floja respuesta. A los 38' Tigres aumentó la cuenta y con incidencia uruguaya, luego de que Gómez gane la posición por banda izquierda y con un centro raso le sirviera el festejo a Guillermo Martínez.

Toluca ganó esperanza con un golazo donde Brian García metió un buen pase tres dedos, que Jesús Gallardo dejó pasar abriendo las piernas, Paulinho quedó solo frente a Guzmán y lo batió con un remate cruzado.

En el vencedor Araújo y Gorrarián jugaron los 90', Gómez salió al 69' y Aguirre ingresó a los 77'. Los Diablos Rojos también tuvieron participación uruguaya, con Federico Pereira y Bruno Méndez completaron el partido en la zaga central.