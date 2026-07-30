"El legado Charrúa continúa": así presentó Toluca a Federico Viñas, con quien intentará ser campeón del mundo

Federico Viñas fue anunciado como nuevo jugador del Toluca en una emotiva presentación por Carlos María Morales —DT de juveniles del club— que recordó el "legado Charrúa" que tuvieron los Diablos Rojos en 110 años de historia.

"En varios de esos momentos imborrables hubo un acento Charrúa", narra Morales recordando a las atajas de Walter Gassire, arquero uruguayo con pasos por Wanderers y Defensor Sporting, que fue pilar en el tercer título de liga y que su camiseta hoy luce en el museo del equipo mexicano. Carlos María también recuerda los dos campeonatos que alzó con los Diablos; y cita además a Vicente Sánchez, que festejó también dos torneos.

Bruno Méndez y Federico Pereira se suman a la lista de Charrúas en Toluca, que le dieron al equipo un Clausura y la Concacaf Champions Cup, título con el que el equipo mexicano clasificó a la Copa Intercontinental, donde aguarda por el campeón de la Copa Libertadores para definir su pasaje a las semifinales, además de asegurar su boleto al Mundial de Clubes 2029. Ambos compartirán equipo con Viñas también esta temporada.

La tradición e historia charrúa continuará en nuestras vitrinas 🏆🇺🇾 pic.twitter.com/wj1Jkuwi8h — Toluca FC (@TolucaFC) July 30, 2026

El delantero que lucirá la "16" ya comenzó los entrenamientos con el plantel pensando en el debut ante Necaxa el domingo 2 de agosto. Con el equipo que viene de perder el Trofeo de Campeón de Campeones ante el Cruz Azul, disputará además la Leagues Cup a partir del miércoles 5, donde enfrentará a Seattle, Los Ángeles FC y Dallas.

El uruguayo cerró de esta manera su capítulo con el Grupo Pachuca donde defendió a León y Real Oviedo, a quien le dedicó un posteo.

"Llegó el momento de cerrar una etapa muy importante en mi carrera y quiero hacerlo con el corazón", comenzó manifestando Viñas. Agradeció a cada una de las personas que forman parte de "esta gran familia" y dejó una dedicatoria especial a León quien le cumplió "uno de los mayores sueños" de su carrera: "Jugar en Europa".

Carta de Federico Viñas para el Grupo Pachuca. Foto: @federicovinas98 en Instagram.

Respecto al Oviedo agradeció por abrirle "las puertas, por la confianza, el cariño" y la "experiencia inolvidable". "Siempre llevaré esos recuerdos conmigo", expresó.

Dejó también "un agradecimiento muy especial a ambas aficiones por el cariño, sentir su aliento en cada partido fue un privilegio que guardaré para siempre". y concluyó: "Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí, con el orgullo de haber representado a estas instituciones y con recuerdos que me acompañarán toda la vida".

Cabe recordar que jugando para el Real Oviedo, el uruguayo disputó un total de 34 partidos —en LaLiga de España fueron 33 y el restante por Copa del Rey— con nueve goles anotados y una asistencia.