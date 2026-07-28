Federico Viñas vuelve a México: la cifra que pagó Toluca y los clubes de Europa que pujaron por el uruguayo

Federico Viñas, delantero de 28 años que jugó el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos con la selección de Uruguay, se convirtió en el nuevo fichaje del Toluca de México, país al que regresa luego de exitosos pasajes por León y América.

Luego de haber tenido una muy buena temporada en el Real Oviedo de España, el futbolista estuvo en la mira de varios equipos importantes y según pudo saber Ovación con fuentes cercanas al jugador, clubes como Spartak Moscú y Sevilla pujaron por él hasta último momento. “También había un equipo inglés que mostró interés”, agregaron.

Lo cierto es que fue Toluca el que se quedó con Viñas luego de desembolsar 14,5 millones de dólares por el pase del futbolista surgido en Juventud de Las Piedras y con esto, Viñas regresará a una liga que ya conoce y en la que supo tener grandes actuaciones que lo llevaron a Europa y por supuesto, a la selección de Uruguay.

Cabe recordar que jugando para el Real Oviedo, el uruguayo disputó un total de 34 partidos —en LaLiga de España fueron 33 y el restante por Copa del Rey— con nueve goles anotados y una asistencia.

Federico Viñas en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. @aufoficial

Tras esa temporada, el delantero integró la convocatoria definitiva de Marcelo Bielsa para jugar la Copa del Mundo con la Celeste y en ese torneo, Fede disputó los tres encuentros del Grupo H con un total de 193 minutos en cancha.

Hasta el momento, Viñas lleva 14 partidos jugados con la selección uruguaya con dos goles convertidos y tres asistencias entre encuentros amistosos y oficiales.

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